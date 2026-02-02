Arrestan al hijo de la princesa heredera de Noruega, en medio de grave escándalo sexual

El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, fue arrestado el domingo por la noche, a pocas horas de que comenzara el juicio en su contra por una serie de cargos graves, entre ellos violación, en un caso que ha generado una fuerte controversia y ha puesto bajo presión a la familia real noruega.

Se trata de Marius Borg Høiby, quien fue detenido por la policía bajo acusaciones de agresión, amenazas con arma blanca y violación de una orden de alejamiento, según informó la autoridad en un comunicado divulgado el lunes. La Fiscalía solicitó cuatro semanas de prisión preventiva, argumentando riesgo de reincidencia. Hasta el momento, no fue posible contactar a sus abogados para conocer su reacción.

Høiby debía comparecer este martes ante el tribunal de distrito de Oslo, donde enfrenta una acusación que abarca 38 cargos, entre ellos violación, abuso en una relación cercana contra una expareja, actos de violencia contra otra persona y transporte de 3,5 kilogramos de marihuana. El expediente también incluye amenazas de muerte e infracciones de tránsito.

El acusado había permanecido en libertad a la espera del juicio desde agosto, pese a haber sido arrestado en repetidas ocasiones durante 2024 por diversas denuncias. La acusación se centra, entre otros hechos, en cuatro presuntas violaciones cometidas entre 2018 y noviembre de 2024, así como en episodios de violencia y amenazas contra una expareja entre el verano de 2022 y el otoño de 2023. También se le imputan dos presuntos actos de violencia contra una pareja posterior y el incumplimiento de medidas de restricción.

Marius Borg Hoiby, acusado por violación Foto: AFP

El equipo de defensa de Høiby ha señalado que él “niega todos los cargos de abuso sexual, así como la mayoría de los cargos relacionados con violencia”.

Marius Borg Høiby es hijo de Mette-Marit de una relación anterior e hijastro del príncipe heredero Haakon. No posee título real ni cumple funciones oficiales dentro de la monarquía. Aun así, el caso ha tenido un fuerte impacto público por su vínculo familiar con la realeza.

La semana pasada, el príncipe Haakon declaró que ni él ni Mette-Marit planean asistir al juicio y que la casa real no hará comentarios mientras dure el proceso judicial. Subrayó que Høiby “no pertenece a la casa real” y que, como cualquier ciudadano noruego, “tiene las mismas responsabilidades y derechos que los demás”. Añadió que confía en que el juicio se desarrolle de forma “ordenada, correcta y justa”.

Princesa Mette-Marit de Noruega. Foto: AFP

Aunque la monarquía goza de altos niveles de apoyo en Noruega, el caso ha ensombrecido su imagen, coincidiendo además con un nuevo foco de controversia que involucra a la princesa heredera. La reciente publicación de documentos vinculados a Jeffrey Epstein reavivó el escrutinio sobre los contactos que Mette-Marit mantuvo con él en el pasado.

En una declaración enviada por correo electrónico por la casa real, la princesa heredera reconoció que “debe asumir la responsabilidad por no haber investigado más a fondo los antecedentes de Epstein”. “Lamento profundamente esto y es una responsabilidad que debo asumir. Demostré falta de criterio y lamento haber tenido contacto alguno con Epstein. Es simplemente vergonzoso”, afirmó, al tiempo que expresó su “profunda simpatía y solidaridad” con las víctimas del abuso.

A estos episodios se suma otra fuente recurrente de críticas hacia la realeza noruega: las actividades empresariales de la princesa Märtha Louise, hermana del príncipe Haakon, quien en 2024 contrajo matrimonio con el estadounidense Durek Verrett, un autoproclamado chamán, generando polémica dentro y fuera del país.