Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EE. UU. revela 2.000 videos y 180.000 imágenes nuevas

Este viernes, las autoridades dieron a conocer nuevas pruebas del resonado caso que involucra a importantes figuras.

Redacción Mundo
30 de enero de 2026, 4:37 p. m.
El caso Epstein involucra a varias figuras reconocidas de Estados Unidos
El caso Epstein involucra a varias figuras reconocidas de Estados Unidos Foto: U.S Department of Justice

El caso Epstein ha involucrado a figuras mundiales en las últimas semanas. El más reciente salpicado fue el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. Las autoridades norteamericanas ya iniciaron un proceso de investigación en contra del exmandatario.

Este viernes, 30 de enero, el Departamento de Seguridad reveló que tendría nuevas pruebas, entre las que anexan 2.000 vídeos y 180.000 imágenes inéditas.

El portavoz del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) fue el vicefiscal general de EE. UU., Tood Blanche, quien aseguró que las pruebas sumarían 3,5 millones de páginas nuevas a la investigación. El funcionario aseguró que las imágenes tendrían “grandes cantidades de pornografía”.

Blanche se comprometió a difundir las nuevas pruebas y aclaró que “fueron incautadas de los dispositivos de (Jeffrey) Epstein”; sin embargo, algunas de ellas no fueron capturadas por él. “Algunas de las imágenes sí parecen haber sido tomadas por el señor Epstein o por otras personas de su entorno”.

No obstante, parte de las evidencias no será de conocimiento público. Así lo ratificó el funcionario, quien explicó que, de acuerdo con la ley, debe mantener bajo reserva información que comprometa datos personales y privados de las víctimas.

Esta publicación se realiza un mes después de la fecha límite establecida por el DOJ. La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein fijaba el 19 de diciembre como plazo máximo para dar a conocer todos los documentos relacionados con el caso.

Nuevas revelaciones

La evidencia más reciente menciona al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según los registros, su nombre aparece vinculado a la organización de fiestas en la residencia de Mar-a-Lago.

Además, se incluyen nombres de personajes como Elon Musk y vuelve a estar en el ojo del huracán el expresidente Bill Clinton.

Hay gran expectativa por las entrevistas a los testigos, que habrían sido publicadas en estas nuevas pruebas. Serían incluidos en los formularios 302, en donde se podría incluir las declaraciones de las presuntas personas violentadas.

Parte de la información publicada en estos formularios está censurada, presuntamente para proteger a las víctimas y su información privada.

La interfaz en la cual se publicaron las evidencias pide la confirmación de la mayoría de edad, de acuerdo con el contenido que tendrían las evidencias publicadas.

Pantallazo de la página web del Departamento de Justicia. Foto: www.justice.gov

