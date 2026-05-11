La justicia noruega fija fecha para el veredicto contra el hijo de la princesa Mette-Marit

La justicia noruega anunciará el próximo 15 de junio el veredicto contra Marius Borg Høiby, acusado de violar a cuatro mujeres y ejercer violencia contra varias exparejas. El Tribunal de Oslo confirmó este lunes la fecha de la decisión judicial, en un caso que ha golpeado la imagen de la monarquía noruega.

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Høiby, de 29 años y nacido de una relación anterior de Mette-Marit antes de su matrimonio con Haakon de Noruega, enfrentó cerca de 40 cargos durante el juicio realizado a comienzos de año. Aunque no integra formalmente la casa real noruega, el proceso ha despertado una fuerte atención pública en el país escandinavo.

La fiscalía pidió una condena de siete años y siete meses de prisión. Según la acusación, varias de las presuntas agresiones sexuales ocurrieron después de noches de fiesta en las que el acusado consumió alcohol y estupefacientes.

Los investigadores sostienen que algunos de los hechos sucedieron tras relaciones sexuales consentidas y que las víctimas se encontraban dormidas o incapacitadas para oponerse. Una de las claves del caso será determinar si las mujeres estaban en condiciones de dar su consentimiento al momento de los hechos.

El caso contra Høiby se ha convertido en uno de los procesos judiciales más mediáticos vinculados a la realeza noruega en décadas. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Durante el juicio, Høiby admitió algunos delitos menores. Entre ellos, reconoció haber transportado 3,5 kilos de marihuana, además de aceptar hechos relacionados con amenazas y agresiones físicas. Por esos cargos, la defensa solicitó una pena de un año y medio de prisión.

En su alegato final, el abogado Petar Sekulic aseguró que su cliente pudo haberse comportado de manera “antipática”, aunque insistió en que sus acciones no necesariamente constituían delitos. También cuestionó la credibilidad de algunas denunciantes en los episodios donde Høiby habría grabado o tomado fotografías de las víctimas.

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Según Sekulic, existían elementos que pudieron llevar al acusado a interpretar que había un consentimiento tácito o que no comprendía que algunas mujeres estaban dormidas.

Sobre las acusaciones de violencia contra exparejas, la defensa rechazó la versión de la fiscalía que describe una relación marcada por un supuesto “régimen de miedo” ejercido de manera prolongada contra una de las mujeres.

La fiscalía noruega pidió más de siete años de prisión para Høiby. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El caso comenzó el 4 de agosto de 2024, cuando la policía detuvo a Høiby por la presunta agresión a su pareja ocurrida la noche anterior.

Durante la investigación, las autoridades incautaron teléfonos y computadores en los que encontraron videos y grabaciones que documentaban posibles delitos adicionales, lo que posteriormente amplió la imputación en su contra.

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Además, el pasado 6 de mayo el Tribunal del Distrito de Oslo ordenó que Høiby continúe en prisión preventiva mientras espera la sentencia, una decisión que mantiene el caso bajo fuerte atención pública en Noruega.

Pese a la solicitud de la fiscalía, los abogados del caso consideran que, incluso si los jueces declaran culpable a Høiby de todos los cargos, la condena no superaría “cinco o seis años” de prisión.

*Con información de AFP.