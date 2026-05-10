Delcy Rodríguez llega a La Haya para defender ante la CIJ la posición de Venezuela en la disputa con Guyana

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este domingo a Países Bajos para defender ante la sede en La Haya de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) la posición de su país en la disputa territorial con Guyana, que se está discutiendo en el tribunal.

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Este viaje tiene como propósito liderar la argumentación final del Estado venezolano en la fase de audiencias orales que culmina mañana lunes, 11 de mayo.

El territorio que Caracas denomina Guayana Esequiba está administrado por Guyana conforme a un laudo arbitral de 1899. Georgetown considera que la zona fue adquirida por Reino Unido a través de un acuerdo con Países Bajos en 1814 y que Venezuela tiene que aceptar las fronteras marcadas por el citado laudo.

Por su parte, Caracas defiende que el vigente Acuerdo de Ginebra de 1966 reconoce las demandas venezolanas de que el laudo fue un supuesto arreglo político entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, que formaba parte del tribunal y cuyo voto fue decisivo para el fallo.

A su llegada, Venezuela acude a “defender la majestad y el vigor del Acuerdo de Ginebra” y reiteró la postura de que “Venezuela es la única titular del Esequibo”. “Ha quedado muy claro”, añadió en declaraciones recogidas por la cadena de televisión estatal venezolana VTV, “que el único que tiene derecho a titularidad sobre este territorio en esta controversia territorial es Venezuela”.

La delegación venezolana ya cuenta con la presencia del ministro de Exteriores, Yván Gil, y del agente ante la CIJ, Samuel Moncada.

*Con información de Europa Press