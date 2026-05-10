La transición política en Hungría dejó una escena que rápidamente recorrió las redes sociales.

Zsolt Hegedűs, señalado como futuro ministro de Salud del gobierno de Péter Magyar, apareció bailando durante los festejos posteriores a la victoria electoral que puso fin a más de 16 años de dominio político de Viktor Orbán.

Gobernador de Sinaloa, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, deja su cargo para ser investigado

El baile viral del futuro ministro de Salud

La llegada de Péter Magyar al poder en Hungría dejó una de las escenas políticas más comentadas de los últimos días en Europa.

Durante las celebraciones posteriores a su victoria electoral, Zsolt Hegedűs, médico cirujano y señalado como futuro ministro de Salud, apareció bailando frente a simpatizantes del movimiento Tisza, en un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, Péter Magyar asumió como nuevo primer ministro tras imponerse al bloque político encabezado por Viktor Orbán, quien permaneció más de 16 años en el poder.

La transición fue interpretada por distintos analistas europeos como uno de los cambios políticos más relevantes en Hungría desde 2010.

En medio de las celebraciones en Budapest, las imágenes de Hegedűs comenzaron a circular masivamente en plataformas como Instagram, TikTok y X.

En el video se observa al médico bailando de manera espontánea durante un acto político organizado por seguidores del nuevo gobierno.

Además del impacto en redes sociales, varios medios internacionales destacaron la repercusión que tuvo la escena en medio de la transición política húngara.

El diario Indian Express señaló que Zsolt Hegedűs se convirtió en una “sensación viral inesperada”, tras aparecer bailando durante las celebraciones posteriores a la victoria de Péter Magyar.

Por su parte, el medio South China Morning Post indicó que usuarios y publicaciones en internet comenzaron a llamarlo el “dancing politician” (“político bailarín”).

Esto, luego de que las imágenes alcanzaran millones de visualizaciones y generaran reacciones tanto dentro como fuera de Hungría.

La escena terminó convirtiéndose en uno de los símbolos virales del inicio del nuevo gobierno húngaro.

Mientras Péter Magyar promete reformas institucionales y una nueva relación con la Unión Europea, el inesperado baile de su futuro ministro de Salud sigue acumulando reproducciones y comentarios en internet.

Nueva derrota para Lula: Congreso aprueba reducción de pena para Bolsonaro por intento de golpe de Estado

El video ha sido compartido ampliamente por usuarios y medios internacionales tras las celebraciones del nuevo gobierno húngaro.

Con el paso de las horas, el baile de Zsolt Hegedűs terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del inicio del nuevo gobierno húngaro.

Mientras Péter Magyar comienza una etapa política que promete cambios profundos tras años de dominio de Viktor Orbán, el inesperado video del futuro ministro de Salud sigue circulando en redes sociales.

Sin lugar a dudas, es una de las imágenes más virales de la transición en Hungría.