La muerte de la colombiana Lina María Guerra, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un congelador en un apartamento de Norfolk, Virginia, sigue generando conmoción.

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Esta vez fueron sus familiares quienes compartieron el difícil proceso que enfrentaron desde que dejaron de tener noticias de ella y las versiones que, según contaron en el programa Testigo Directo, retrasaron la posibilidad de conocer lo que realmente había ocurrido.

Sus allegados recordaron que Lina María mantenía contacto frecuente con la familia en Colombia, por lo que su repentino silencio despertó preocupación. Sin embargo, durante varios días creyeron las explicaciones que recibían sobre su ausencia, sin imaginar el desenlace que más tarde confirmarían las autoridades estadounidenses.

Así comenzó la angustia de la familia

De acuerdo con el relato de sus familiares, la última vez que hablaron con Lina María fue a mediados de enero. Después de esa fecha, comenzaron a preguntar por ella, pero el único que respondía era su esposo, David Varela, quien les aseguraba que la mujer no podía comunicarse porque, supuestamente, se encontraba detenida tras un inconveniente relacionado con un presunto robo en una tienda.

Esa versión hizo que la familia mantuviera la esperanza de volver a hablar con ella. Sin embargo, el paso de los días y la falta de cualquier comunicación directa empezaron a despertar dudas. “Creíamos que estaba viva”, expresaron sus allegados al recordar la incertidumbre que vivieron antes de conocer la verdad.

Ante la insistencia de la familia, las autoridades realizaron una inspección en la vivienda donde residía la pareja. Fue allí donde encontraron el cuerpo sin vida de la colombiana oculto dentro de un congelador, un hallazgo que conmocionó tanto a sus seres queridos como a la comunidad en Estados Unidos.

El principal sospechoso fue capturado

Tras el hallazgo, las investigaciones apuntaron contra David Varela, esposo de la víctima, quien abandonó Estados Unidos poco después de la desaparición de Lina María. Las autoridades activaron una búsqueda internacional que terminó con su captura en Hong Kong.

Posteriormente, el hombre fue trasladado nuevamente a Estados Unidos para enfrentar cargos relacionados con el asesinato de la colombiana y el ocultamiento de su cuerpo. Los investigadores sostienen que diferentes pruebas, entre ellas registros electrónicos y videos de vigilancia, permitieron fortalecer el caso en su contra.

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La familia espera que haya justicia

Mientras el proceso judicial avanza en Estados Unidos, la familia de Lina María asegura que aún intenta asimilar lo ocurrido. Sus allegados afirmaron que nunca imaginaron un desenlace de esa magnitud y que ahora su mayor deseo es que el responsable responda ante la justicia.

El caso de la colombiana ha generado un amplio impacto tanto en Colombia como en Estados Unidos y continúa siendo seguido de cerca por las autoridades, mientras los familiares esperan que el crimen no quede en la impunidad.