Temblor que sacudió Bogotá tuvo epicentro en Venezuela: la magnitud fue de 7.5. Estos son los impactantes videos

Un terremoto de magnitud 7.1 con epicentro en el estado Yaracuy, en el noroccidente de Venezuela, sacudió este miércoles 24 de junio al país a las 5:04 p. m. (hora local). Se sintió con fuerza en Caracas y en varios estados del territorio nacional.

Según VolcanoDiscovery, que lo reportó 5 minutos después del evento, el sismo es el más fuerte que ha azotado esa parte de Venezuela en más de 17 años, superando un terremoto de magnitud 6.4 registrado en septiembre de 2009 en la misma zona.

El epicentro se ubicó a 29 kilómetros de San Felipe, capital del estado Yaracuy. La ciudad más grande y más cercana al epicentro es Maracay, con más de 460.000 habitantes, ubicada a 91 kilómetros al este, donde se estima que el movimiento se sintió con intensidad moderada.

El sismo causó escenas de pánico en Caracas y el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sufrió afectaciones en su infraestructura.

Usuarios en redes sociales reportaron haber sentido el sismo con intensidad en Caracas, Maracay, Valencia, Barquisimeto y otras ciudades del centro y occidente del país. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) aún no había emitido un comunicado oficial al momento de publicar esta nota.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años.

Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales ni heridos confirmados por las autoridades venezolanas. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) y el Servicio Geológico Colombiano monitorean la actividad sísmica en la zona.

Aunque, según se reporta, se habrían encontrado serios daños en varios edificios, incluso con reportes de usuarios en redes sociales de estructuras que habrían caído.

El estado Yaracuy registra en promedio unos 57 sismos por año, con al menos siete terremotos de magnitud 6 o superior desde 1900, lo que indica que eventos de esta magnitud ocurren aproximadamente cada 15 a 20 años en la región.

El sismo de hoy llega nueve meses después del enjambre sísmico de septiembre de 2025, cuando Venezuela vivió una serie de movimientos que superaron los 6 grados de magnitud con epicentro en el estado Zulia, dejando daños en hospitales, iglesias y puentes en Maracaibo. Aquel evento también se sintió en Caracas y en varias regiones del occidente del país.

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