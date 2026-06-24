Terremoto de magnitud 7,1 sacude Caracas: impactantes imágenes de edificios colapsados y daños en Maiquetía

Un fuerte terremoto sacudió este miércoles Caracas y otras regiones de Venezuela, provocando el colapso de varios edificios en la capital y obligando a miles de personas a evacuar viviendas, oficinas y establecimientos comerciales ante el temor de nuevas réplicas. Todo esto mientras usuarios reportan daños estructurales importantes y hasta edificios caídos.

Las autoridades venezolanas informaron que el movimiento telúrico se sintió con especial intensidad en distintos sectores de la ciudad, donde comenzaron a circular imágenes de daños estructurales y calles cubiertas de escombros. Entre los edificios afectados está el interior del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó que existen zonas de Caracas con situaciones “alarmantes desde el punto de vista gráfico”, especialmente en sectores como Altamira y Los Palos Grandes, donde se reportaron derrumbes de edificaciones. El funcionario pidió a la población permanecer en espacios abiertos mientras los organismos de emergencia evalúan posibles riesgos adicionales.

Autoridades venezolanas piden a la población permanecer en espacios abiertos. Foto: AFP

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo alcanzó una magnitud preliminar de 7,1 y tuvo su epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo, a unos 170 kilómetros de Caracas. La escasa profundidad del movimiento contribuyó a que fuera percibido con fuerza en buena parte del centro-norte del país.

Testigos citados por distintos medios describieron escenas de pánico en la capital. Residentes abandonaron edificios mientras las estructuras se balanceaban y columnas de polvo se elevaban en varios puntos de la ciudad tras el colapso parcial de algunas construcciones. En redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran daños en fachadas, paredes agrietadas y personas concentradas en las calles a la espera de información oficial.

Varios edificios colapsaron en Caracas tras el sismo de 7,1 Foto: AFP

Hubo escenas de pánico en un centro comercial muy concurrido en el barrio Altamira en la capital venezolana, constató una periodista de la AFP. El piso empezó a temblar, cayeron estanterías en las tiendas y la gente salió corriendo en masa hacia la calle.

“Fue increíble, no sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso (del centro comercial). De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron”, dijo a AFP Heidi Romero, una comerciante de 42 años. “Se desprendieron las escaleras, se rajó toda la pared. Cayeron cosas del techo. Fue horrible”, señaló Odalis Escalona, de 54 años, quien trabaja en un banco.

En redes sociales circulan videos que muestran daños graves en infraestructuras. Foto: AFP

Algunos lugares quedaron sin energía eléctrica. Decenas de personas que abandonaron edificios en Caracas esperaban en la calle antes de regresar a sus oficinas y hogares.

Carmen Guédez, de 69 años, estaba en la habitación de una hermana en cama cuando empezó a temblar.

La escasa profundidad del movimiento contribuyó a que fuera percibido con fuerza. Foto: AFP

“Fue subiendo de intensidad”, dijo a la AFP esta administradora que vive en un barrio de clase media ubicado en las montañas de Caracas. “Empecé a ver cómo las ventanas empezaron a moverse y luego se sacudió todo”, aseguró. “Mi hermana, una vecina y yo nos quedamos rezando, abrazaditas ahí. No podíamos salir. Los vecinos aún están en la calle”, agregó.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997 y el de Caracas en 1967.

Con información de AFP.