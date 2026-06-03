Reportan el traslado masivo de presos recluidos en El Helicoide: Familiares exigen información sobre su paradero

Familiares de personas consideradas presos políticos comenzaron este miércoles, 3 de junio, una jornada de vigilia en las afueras de El Helicoide, en Caracas.

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La reunión se da en un contexto marcado por la incertidumbre provocada por los traslados de reclusos efectuados durante el día y la ausencia de información oficial sobre su ubicación y situación actual.

La iniciativa se desarrolló tras varias horas de preocupación y tensión derivadas de reportes sobre movimientos de detenidos dentro de la principal sede de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como de versiones que apuntaban a su eventual traslado hacia otros establecimientos penitenciarios del país.

🚨 Así sacaron a presos políticos de El Helicoide este #3Jun



⚠️ Videos difundidos este miércoles muestran la salida de autobuses y vehículos oficiales de El Helicoide, en medio de denuncias sobre el traslado de presos políticos a destinos que no han sido informados a sus… pic.twitter.com/spd2Nn6Vy2 — EVTV (@EVTVMiami) June 4, 2026

Los allegados continúan apostados en las inmediaciones de El Helicoide, donde reclaman explicaciones a las autoridades acerca del paradero de sus familiares y piden detalles claros sobre los motivos de los traslados y los centros de detención a los que presuntamente habrían sido enviados.

La jornada transcurrió en medio de un ambiente de inquietud y expectativa, ya que numerosos familiares afirman que no han recibido comunicaciones oficiales relacionadas con las actuaciones llevadas a cabo durante la jornada.

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Esto ocurrió apenas unas horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara ante el Congreso que la “infame prisión” había sido clausurada en el marco de un conjunto de reformas impulsadas por la administración de Delcy Rodríguez.

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, afirmó en declaraciones a NTN24 que se estaba desarrollando “una situación de extrema gravedad”.

🚨 | Familiares de presos políticos se mantienen fuera de El Helicoide exigiendo respuesta.



Sus presos fueron trasladados del centro de tortura a otro centro de tortura. pic.twitter.com/PUBlZ7nQgU — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) June 4, 2026

"Esto es una operación de ocultamiento y desesperación. Hay un despliegue descomunal de más de 200 funcionarios policiales que prácticamente cerraron los accesos”, denunció.

De acuerdo con Moreno, los detenidos que fueron retirados del recinto estarían siendo trasladados presuntamente hacia otro centro de reclusión, identificado como El Rodeo I, al que calificó como “otro centro de tortura”.

Por su parte, la organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el centro de reclusión conocido como Sebin Helicoide, situado en Caracas, continúa en funcionamiento, a pesar de los anuncios oficiales relacionados con procesos de liberación de presos políticos y de las versiones sobre su presunto cierre.

🚨 #URGENTE | Desde las puertas del penal de Tocuyito, Carabobo. Han llegado los autobuses con presos políticos trasladados bajo absoluto secretismo desde El Helicoide. La incertidumbre y el dolor de las familias es inaceptable.



¡Exigimos transparencia y fe de vida YA! pic.twitter.com/hjYscdb8nt — NIKOLL ARTEAGA (@nikollarteagah) June 4, 2026

La organización señaló que estos acontecimientos suscitan profundas dudas y fortalecen la impresión de que las autoridades estarían adoptando medidas apresuradas para hacer frente a la presión y al escrutinio de la comunidad internacional, en lugar de atender de forma auténtica y efectiva las vulneraciones denunciadas.