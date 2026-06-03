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Reportan el traslado masivo de presos recluidos en El Helicoide: Familiares exigen información sobre su paradero

Las familias de presos políticos iniciaron una vigilia en medio de incertidumbre por los traslados.

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Redacción Mundo
3 de junio de 2026 a las 10:00 p. m.
Diferentes ONG piden la excarcelación de personas privadas de su libertad
Diferentes ONG piden la excarcelación de personas privadas de su libertad Foto: X/@VenteDDHH

Familiares de personas consideradas presos políticos comenzaron este miércoles, 3 de junio, una jornada de vigilia en las afueras de El Helicoide, en Caracas.

El secretario de Estado, Marco Rubio, comparece ante el Comité de Asignaciones del Senado en el Capitolio, el miércoles 3 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana)
Esta fue la sorpresiva petición de Marco Rubio a Delcy Rodríguez sobre próximas elecciones en Venezuela

La reunión se da en un contexto marcado por la incertidumbre provocada por los traslados de reclusos efectuados durante el día y la ausencia de información oficial sobre su ubicación y situación actual.

La iniciativa se desarrolló tras varias horas de preocupación y tensión derivadas de reportes sobre movimientos de detenidos dentro de la principal sede de reclusión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), así como de versiones que apuntaban a su eventual traslado hacia otros establecimientos penitenciarios del país.

Los allegados continúan apostados en las inmediaciones de El Helicoide, donde reclaman explicaciones a las autoridades acerca del paradero de sus familiares y piden detalles claros sobre los motivos de los traslados y los centros de detención a los que presuntamente habrían sido enviados.

La jornada transcurrió en medio de un ambiente de inquietud y expectativa, ya que numerosos familiares afirman que no han recibido comunicaciones oficiales relacionadas con las actuaciones llevadas a cabo durante la jornada.

ARLINGTON, VIRGINIA - JUNE 22: Chairman of the Joint Chiefs of Staff Air Force Gen. Dan Caine discusses the mission details of a strike on Iran during a news conference at the Pentagon on June 22, 2025 in Arlington, Virginia. U.S. President Donald Trump gave an address to the nation last night after three Iranian nuclear facilities were struck by the U.S. military. (Photo by Andrew Harnik/Getty Images)
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Esto ocurrió apenas unas horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmara ante el Congreso que la “infame prisión” había sido clausurada en el marco de un conjunto de reformas impulsadas por la administración de Delcy Rodríguez.

Orlando Moreno, coordinador del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, afirmó en declaraciones a NTN24 que se estaba desarrollando “una situación de extrema gravedad”.

"Esto es una operación de ocultamiento y desesperación. Hay un despliegue descomunal de más de 200 funcionarios policiales que prácticamente cerraron los accesos”, denunció.

De acuerdo con Moreno, los detenidos que fueron retirados del recinto estarían siendo trasladados presuntamente hacia otro centro de reclusión, identificado como El Rodeo I, al que calificó como “otro centro de tortura”.

Por su parte, la organización venezolana Justicia, Encuentro y Perdón denunció que el centro de reclusión conocido como Sebin Helicoide, situado en Caracas, continúa en funcionamiento, a pesar de los anuncios oficiales relacionados con procesos de liberación de presos políticos y de las versiones sobre su presunto cierre.

La organización señaló que estos acontecimientos suscitan profundas dudas y fortalecen la impresión de que las autoridades estarían adoptando medidas apresuradas para hacer frente a la presión y al escrutinio de la comunidad internacional, en lugar de atender de forma auténtica y efectiva las vulneraciones denunciadas.