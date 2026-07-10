Qatar Airways posterga su llegada al país; vuelo que conectaría a Colombia y Venezuela con Doha deberá esperar

La aerolínea Qatar Airways anunció una nueva modificación en el cronograma para el inicio de sus esperadas operaciones trianguladas entre Doha, Caracas y Bogotá.

Qatar Airways anunció nueva ruta Doha-Bogotá-Caracas: ¿desde cuándo y cuántos vuelos habrá?

La compañía, que inicialmente tenía previsto comenzar esta rutax, el próximo 22 de julio, ha decidido aplazar el lanzamiento hasta el 2 de septiembre según su plataforma de compras, retrasando nuevamente el debut de una conexión que ha despertado gran expectativa en los mercados de Venezuela y Colombia.

Qatar Airways vuela a varios destinos de Latinoamérica. Foto: Getty Images

La ruta Doha-Caracas-Bogotá representa uno de los proyectos de expansión más relevantes de Qatar Airways en América Latina, al establecer un enlace directo entre el Golfo Pérsico y el norte de Suramérica.

El itinerario contempla vuelos desde Doha hacia Caracas y posteriormente a Bogotá, antes de emprender el regreso hacia la capital catarí bajo el mismo esquema operativo.

Esto le costaría a un colombiano el tiquete entre Doha y Bogotá con la entrada en operación de Qatar Airways

Aunque la aerolínea no ha detallado públicamente las razones específicas de este nuevo aplazamiento, este tipo de ajustes suelen responder a factores operacionales, logísticos o regulatorios, especialmente cuando se trata de la apertura de nuevas rutas internacionales que requieren la coordinación entre autoridades aeronáuticas, aeropuertos y servicios de apoyo en tierra.

De acuerdo con el medio especializado El Aéreo, la decisión de Qatar Airways responde a la incertidumbre sobre la reanudación de las operaciones en el principal aeropuerto internacional de Venezuela.

El portal indicó que el aplazamiento obedece a que la aerolínea actuó “ante la falta de un horizonte temporal para la reapertura del aeropuerto de Maiquetía”, situación que impide confirmar el inicio de los vuelos en la fecha prevista.

Qatar Airways no se ha pronunciado oficialmente. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Como consecuencia de este escenario, la compañía también suspendió la comercialización de boletos con destino u origen en Caracas.

Actualmente, al llevar a cabo búsquedas en el sitio web oficial de Qatar Airways, no es posible adquirir tiquetes que incluyan a la capital venezolana como punto de salida o llegada, mientras que otros destinos de la red de la aerolínea continúan disponibles con normalidad.

Por el momento, Qatar Airways no ha emitido un comunicado oficial ampliando los detalles del nuevo aplazamiento ni ha confirmado cuándo volverán a estar disponibles las reservas hacia Caracas.