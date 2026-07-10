Colpensiones dice cuál es el estado de sus servicios: anuncia cambio que impacta a millones de afiliados

Colpensiones aseguró que sus servicios continúan operando con normalidad. Así, la entidad rechazó versiones que han circulado en redes sociales y algunas declaraciones públicas sobre presuntas fallas generalizadas en su operación.

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A través de un comunicado, la administradora de pensiones afirmó que la información y los recursos de los afiliados están protegidos. Anunció una ampliación temporal en los horarios de atención en varios de sus puntos de servicio.

#ComunicadoOficial | #Colpensiones rechaza la desinformación sobre sus servicios. Los datos y recursos de la ciudadanía están protegidos tras el proceso de modernización tecnológica. Conoce horarios de atención presencial extraordinaria para los próximos días👇 pic.twitter.com/0ig0q69AoZ — Colpensiones (@Colpensiones) July 10, 2026

La entidad explicó que las afirmaciones difundidas recientemente no corresponden al estado real de su operación. “Colpensiones rechaza la desinformación sobre sus servicios y reitera que la entidad está operando con normalidad”, señaló.

Según la administradora, el proceso de modernización tecnológica que actualmente adelanta fue planeado “con más de nueve meses de anticipación” y se desarrolló como resultado de una licitación pública.

Agregó que su propósito fue “fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los(as) afiliados(as)”. Precisó que el proyecto obedece a un cronograma técnico y no guarda relación alguna con el calendario político del país.

Asimismo, Colpensiones indicó que esta modernización implicó “una renovación tecnológica de gran escala, con tecnología de punta”, además de la integración de servicios con terceros mediante sistemas avanzados de gestión de infraestructura.

Frente a las inquietudes de los usuarios, la entidad sostuvo que la gran mayoría de los servicios se encuentra operando con normalidad.

Reconoció, sin embargo, que durante la etapa de estabilización tecnológica “pueden presentarse casos puntuales”, los cuales, aseguró, son atendidos y monitoreados por los equipos técnicos hasta lograr su normalización.

De igual modo, afirmó que la información y los recursos de los colombianos están protegidos, y que todo el proceso se ha desarrollado bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, bajo la vigilancia de los entes de control.

En el mismo comunicado, Colpensiones rechazó “cualquier insinuación sobre manipulación o pérdida de datos”. Enfatizó que “la totalidad de los actos de la entidad está sujeta al control permanente de los organismos competentes”.

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La administradora también informó que los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC), los servicios digitales y las líneas de atención telefónica continúan habilitados. Invitó a la ciudadanía a verificar cualquier información exclusivamente a través de los canales oficiales.

Además, hizo un llamado a evitar la difusión de información falsa sobre el sistema pensional. “Difundir alarmas infundadas sobre el sistema pensional genera angustia innecesaria en millones de adultos mayores y sus familias”, advirtió la entidad.

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Como medida adicional para atender las consultas de los usuarios, Colpensiones anunció que ampliará temporalmente los horarios de atención en sus puntos de servicio nacionales, excepto en aquellos ubicados dentro de la red Cade y FNA.

La atención será de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua, los días sábado 11 y domingo 12 de julio de 2026. Entre el 14 y el 16 de julio, el servicio se extenderá hasta las 6:00 p. m., también en jornada continua. La entidad indicó que el horario habitual se retomará el 17 de julio.