Orden de arresto contra el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, por desacato de tutela

El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, deberá pagar cinco días de arresto y una multa de varios salarios mínimos por el desacato de una orden de tutela relacionada con una reclamación de la historia laboral del accionante.

El 20 de mayo de este año, la Sala Civil y de Familia del Tribunal Superior de Antioquia protegió los derechos de Hernando Ibáñez Quintero, y le ordenó a Colpensiones resolver en un plazo de 15 días una reclamación vinculada con la corrección de su historia laboral.

Ese fallo también ordenó: “La AFP Protección deberá prestar la colaboración necesaria y suministrar la información que eventualmente le sea requerida. En caso de concluir que no es procedente acceder a lo solicitado, deberá informar de manera clara, precisa y motivada las razones de tal determinación”.

Protección también debía informar a Ibáñez Quintero el origen del desfase entre las semanas de cotización certificadas por esa administradora y las que, para ese momento, registraba Colpensiones.

Atención: en polémica decisión, y sin ningún motivo, Jaime Dussán les pidió la renuncia a todos los directivos de Colpensiones

Sin embargo, al accionante le tocó radicar un incidente de desacato por el incumplimiento del fallo de tutela en segunda instancia. Así fue como el 18 de junio se terminó notificando el proceso a Dussán, presidente de Colpensiones, y a Julián Andrés Ortiz, director de Estandarización de la Administradora Colombiana de Pensiones.

Colpensiones se pronunció: “En cumplimiento de la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Antioquia, dio respuesta de fondo, clara, concreta y suficiente a la solicitud del accionante mediante comunicación del 7 de mayo de 2026, debidamente notificada”.

Asimismo, informó que adelantó gestiones ante el Ministerio de Defensa para verificar la posibilidad de corregir y actualizar los tiempos laborados del accionante. Sin embargo, dicha entidad explicó que le fue reconocido un cupón de cuota, razón por la cual no era viable expedir la certificación solicitada.

Pero el 30 de junio de este año, la justicia abrió formalmente el incidente de desacato contra Dussán y el director de Historia Laboral de Colpensiones, José Luis Santaella. Ante ese requerimiento, la entidad guardó silencio, según el fallo.

Por esa razón, un juzgado de familia de Marinilla, Antioquia, concluyó: “No puede tenerse por cumplida la sentencia, toda vez que la parte accionante informa en su desacato que no se ha cumplido con la sentencia emitida por el juzgado, información que corresponde a una negación indefinida”.

Así fue como la justicia resolvió que el presidente de Colpensiones y el director de Historia Laboral “no han dado cumplimiento a la sentencia de tutela” del Tribunal de Antioquia, por lo que ahora deberán pagar cinco días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos.