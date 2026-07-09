El calendario de julio ha despertado dudas entre los colombianos, especialmente después de que fuera presentada una demanda ante la Corte Constitucional contra el nuevo festivo del 13 de julio. Sin embargo, mientras el alto tribunal estudia el caso, la ley continúa vigente y ese día de descanso se mantiene.

‘De Chiquinquirá yo vengo’, a propósito del nuevo día festivo decretado en Colombia

Con este panorama, julio contará con dos festivos nacionales: el 13 de julio, correspondiente al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y el 20 de julio, cuando se conmemora el Día de la Independencia de Colombia. Aunque ambos representan jornadas de descanso para millones de trabajadores, su origen es completamente diferente.

El primer festivo tiene un carácter religioso. Fue creado mediante la Ley 2578 de 2026 para rendir homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, considerada la patrona de Colombia según la tradición católica. La celebración se realiza cada 9 de julio, pero, al coincidir este año con un jueves, el descanso fue trasladado al lunes 13 de julio, tal como lo establece la Ley Emiliani.

Para esa fecha se espera la participación de miles de fieles en actividades como la tradicional caravana de transportadores, con la que se busca bendecir los vehículos de los asistentes. También se realizarán caminatas, como el Rosario de la Aurora, una procesión caracterizada por los cantos, los faroles y el acompañamiento de una imagen de la Virgen María.

El descanso del 13 de julio tiene un motivo legal y religioso en Colombia. Foto: Getty Images

Una semana después llegará el segundo festivo del mes, el 20 de julio, una de las fechas patrias más importantes del calendario colombiano. Ese día se conmemora el Grito de Independencia de 1810, considerado el inicio del proceso que condujo a la emancipación del dominio español.

El origen de esta conmemoración está relacionado con el conocido episodio del Florero de Llorente, cuando un grupo de criollos aprovechó una disputa con el comerciante español José González Llorente para impulsar la creación de una junta de gobierno autónoma en Santafé. Aunque la independencia definitiva se consolidó años después, este hecho es considerado el punto de partida de la República.

¿Qué pasa con el festivo del 13 de julio? Las últimas novedades sobre la demanda a la ley

Cada año, el 20 de julio se conmemora con desfiles militares, actos oficiales y eventos culturales en diferentes ciudades del país. Además, la fecha coincide con la instalación de un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la República.

Así, más allá de representar dos oportunidades para el descanso, los festivos de julio también recuerdan acontecimientos que forman parte de la historia, las tradiciones y la identidad de Colombia.