Jóvenes de barrios populares de Bogotá crearán agencias de marketing para abrirse paso en la economía digital

Cincuenta jóvenes de barrios populares de Bogotá participarán en un programa que busca convertir el talento local en oportunidades de emprendimiento y empleo dentro de la economía digital.

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Magno Social Foto: Magno Social

La iniciativa, denominada Agencia al Barrio, es liderada por la Corporación MAGNO Social con el apoyo de empresas privadas y apuesta por la creación de cinco agencias de comunicación y marketing con capacidad para atender clientes reales.

El proyecto despertó un amplio interés entre la población juvenil. Más de 700 personas se postularon a la convocatoria, de las cuales 150 avanzaron a una etapa de formación.

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Finalmente, fueron seleccionados 50 participantes que ya trabajan en el desarrollo de campañas junto con organizaciones y compañías aliadas.

Durante seis meses, los jóvenes recibirán capacitación intensiva en marketing digital, comunicación, herramientas tecnológicas y habilidades de liderazgo mediante una metodología tipo bootcamp, enfocada en el aprendizaje práctico, las mentorías y la experiencia con proyectos reales.

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Al concluir la formación, los participantes conformarán equipos multidisciplinarios para poner en marcha cinco agencias barriales, con portafolios de servicios orientados a empresas, instituciones y organizaciones interesadas en fortalecer su presencia digital.

Los impulsores de la iniciativa aseguran que el propósito es que los jóvenes pasen de buscar oportunidades laborales a crearlas desde sus propios territorios, demostrando que los barrios también pueden convertirse en espacios de innovación y emprendimiento.

únicamente dos de cada diez jóvenes que entran a la universidad terminan sus estudios, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y el Sistema de Información de la Educación Superior (SNIES) Foto: Guillermo Torres

Uno de los componentes del programa será la implementación de una estrategia denominada Publicidad Molecular, un modelo de comunicación que involucra a habitantes, comerciantes y líderes comunitarios para difundir historias positivas sobre sus sectores y fortalecer la identidad de los territorios.

Al finalizar el piloto, los organizadores esperan contar con 50 jóvenes certificados, cinco agencias en funcionamiento y una red de aliados empresariales que facilite la generación de contratos y nuevos proyectos.

Además del impacto económico, la apuesta busca reducir brechas de acceso a la economía digital y promover una nueva visión de los barrios populares como escenarios de creatividad, innovación y desarrollo empresarial.