Justamente, ese último punto se refiere no solo al esquema de seguridad de los secretarios, sino a todos los carros blancos que son subcontratados para movilizar a directivos y asesores. “Expedimos una resolución para la Secretaría General en la que se elimina la asignación de vehículo oficial a directivos y se establecen otras disposiciones que nos van a permitir reducir el gasto en más de 500 millones de pesos que utilizaremos para mejorar la atención en la Red CADE”.

Dicho documento también establece que los lineamientos acogen a secretarios (as) de despacho, directores (as) de departamentos administrativos, rector de la Universidad Distrital, gerentes y directores (as) de unidades administrativas, establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del estado, empresas oficiales y mixtas de servicio, empresas sociales del estado y alcaldes (sas) locales.