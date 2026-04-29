Bogotá se prepara para el 1.º de mayo: estos serán los puntos clave de las marchas por el Día del Trabajo

Bogotá volverá a ser epicentro de las movilizaciones este 1.º de mayo de 2026, en el marco del Día Internacional del Trabajo, una jornada que tradicionalmente reúne a sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes y ciudadanía en general en las calles de la capital.

Los millonarios contratos que recibió el abogado que exige la necropsia de Kevin Acosta. Fue asesor en la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo

Desde tempranas horas del día comenzarán las concentraciones en distintos puntos estratégicos de la ciudad, desde donde avanzarán las marchas hacia el centro histórico. El recorrido principal tendrá como destino la Plaza de Bolívar, punto emblemático donde se espera la mayor afluencia de asistentes.

De acuerdo con la información conocida, estos serán los principales puntos de concentración en Bogotá:

Parque Nacional (punto principal de encuentro)

Calle 45 con carrera Séptima

Universidad Nacional (sector de la calle 26)

Calle 72 con carrera 13

Portal de las Américas

Portal Suba

Portal 20 de Julio

Desde estos lugares, diferentes grupos se movilizarán hacia el centro de la ciudad, principalmente por corredores como la carrera Séptima y la calle 26, lo que generará importantes afectaciones en la movilidad durante gran parte del día.

Secretaría de Gobierno rechaza que indígenas emberá retuvieran a más de 1.300 funcionarios del Ministerio del Interior en medio de protestas

Las autoridades distritales han advertido que los tramos entre la calle 45 y la Plaza de Bolívar serán los más impactados, por lo que recomiendan a los ciudadanos planear sus desplazamientos con anticipación, utilizar rutas alternas y estar atentos a los reportes en tiempo real.

Más allá de la logística, la jornada tiene un fuerte componente simbólico. El 1.º de mayo no solo es una fecha conmemorativa, sino también un espacio de expresión ciudadana en torno a temas laborales, sociales y económicos que marcan la agenda del país.

Este año, además, se espera una alta participación en medio de un contexto político y social activo, lo que podría traducirse en una movilización masiva en distintos puntos de la ciudad.

Las autoridades también han hecho un llamado a que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica, garantizando tanto el derecho a la protesta como la seguridad de quienes no participan en las marchas.

Habrá acompañamiento permanente por parte de gestores de convivencia, Policía Metropolitana y equipos de movilidad, con el fin de monitorear el desarrollo de las marchas y atender cualquier eventualidad que se pueda presentar durante la jornada.

Asimismo, se prevé que las concentraciones se extiendan hasta horas de la tarde, especialmente en el centro de la ciudad, por lo que el Distrito recomendó a los ciudadanos mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones para evitar contratiempos en sus desplazamientos.