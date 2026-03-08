Marchas del 8M en Colombia

Elecciones cambian la agenda del 8M en Colombia: puntos de encuentro, fechas y horarios en diferentes ciudades

La coincidencia entre el Día Internacional de la Mujer y las elecciones en Colombia obligó a colectivos feministas a mover o redistribuir las movilizaciones en varias ciudades, con marchas y actos que se realizarán durante el mes de marzo.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

8 de marzo de 2026, 11:28 a. m.
Mujeres participando en las marchas dispuestas para visibilizar las luchas por la igualdad de género. Foto: Getty Images

El 8M en Colombia tendrá este año una agenda atípica. Debido a la jornada electoral, organizaciones de mujeres decidieron reprogramar marchas y actividades en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla para garantizar la participación y evitar interferencias con las votaciones.

Conozca cuándo serán las marchas del 8M en Colombia

Debido a la logística electoral, las restricciones de orden público y la prioridad institucional que implica la votación para la elección del Congreso 2026-2030, muchos colectivos decidieron adelantar o posponer las movilizaciones.

En Bogotá, la conmemoración del 8M no se limita a una sola marcha, sino que incluye una agenda de actividades que se desarrollan durante varios días.

En la capital se programaron plantones, encuentros feministas y actos culturales en localidades como Santa Fe, La Candelaria, Suba, Usaquén, Barrios Unidos y Teusaquillo, con acompañamiento de las autoridades distritales, para garantizar el derecho a la protesta pacífica.

La movilización central de la capital fue reprogramada para el sábado 15 de marzo, cuando diferentes organizaciones feministas convocaron a una gran marcha que partirá desde el sector del Minuto de Dios y avanzará hacia el centro de la ciudad.

Este evento busca reunir a colectivos de mujeres, organizaciones sociales, estudiantes y activistas para exigir acciones frente a la violencia de género, la desigualdad laboral y el acceso a derechos reproductivos.

Las marchas del Día Internacional de la Mujer en varias ciudades de Colombia fueron reprogramadas o adelantadas debido a su coincidencia con la jornada electoral del 8 de marzo. Foto: Getty Images

Otras ciudades también se suman a la conmemoración del 8M

Aunque varias ciudades adelantaron las movilizaciones por la coincidencia con las elecciones, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en Colombia no se limitó únicamente al 6 y 7 de marzo.

En ciudades como Cali, Medellín, Barranquilla, Pereira, Tunja y Yopal sí se realizaron marchas y concentraciones durante esas fechas previas.

Sin embargo, en otras ciudades y poblaciones, la agenda de actividades continúa en los días posteriores con plantones, encuentros ciudadanos y actividades culturales organizadas por colectivos feministas y entidades locales.

De hecho, algunas ciudades mantienen programación durante la segunda semana de marzo.

Cartagena

En la capital de Bolívar, colectivos feministas anunciaron que la movilización principal no se realizará exactamente el 8 de marzo, sino que fue movida a otra fecha cercana para evitar interferencias con la jornada electoral.

La marcha se realizará el próximo viernes 13 de marzo y mantiene su carácter reivindicativo, con el que busca visibilizar problemáticas como la violencia de género y la desigualdad laboral, como se registra en El Heraldo.

Bucaramanga

En el parque San Pío desde las 3:00 p. m. para exigir el lunes 9 de marzo, se realizará un plantón feminista con consignas como que las mujeres no son territorio de conquista, declarar emergencia por los feminicidios y visibilizar el tema de los cuidados no remunerados.

Ibagué

El lunes 9 de marzo se llevará a cabo la marcha “Por las víctimas del odio patriarcal, frente al fascismo criminal, resistimos en comunidad”.

Varias colectivas feministas convocaron a una marcha a las 2:30 p. m. en la calle 25 con carrera 5, y la movilización se dirigirá hasta la plaza Murillo Toro.

Pasto

El viernes 13 de marzo se realizará la “Marcha feminista de antorchas 8M: las decisiones feministas cambian la historia”.

Será un encuentro organizado por varias colectivas de mujeres y tendrá como punto de encuentro el Parque Bolívar a las 4:30 p. m.

Manizales

El sábado 14 de marzo: habrá un espacio de “sembatrón” y armonización de mujeres en el ecoparque Los Yarumos desde las 9:00 a. m.

En la tarde habrá una toma cultural con toques y actividades como foros y conversatorios en el barrio Solferino a las 4:00 p. m.

Esto confirma que el 8M en Colombia este año se transformó en una agenda extendida, con eventos antes y después del 8 de marzo debido a la coincidencia con las elecciones.

