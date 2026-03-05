En el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, Antioquia anunció una agenda cultural y pedagógica.

Esto incluye la distribución de un álbum sobre 100 mujeres referentes y la realización de conciertos y actividades comunitarias en tres municipios del departamento.

La agenda cultural y educativa busca visibilizar el liderazgo femenino y promover la igualdad de género

La iniciativa busca fortalecer la educación en igualdad de género y reconocer el aporte histórico de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad.

La conmemoración del 8 de marzo en Antioquia este año tendrá un enfoque educativo y cultural que busca llegar a comunidades, colegios y espacios públicos del departamento.

La programación incluye el lanzamiento de un álbum pedagógico sobre mujeres referentes, así como conciertos y jornadas institucionales en varios municipios para promover la reflexión sobre los derechos y la igualdad de género.

La iniciativa central es el álbum “Mujeres: Trayectorias que cambian el mundo”, una publicación que recopila la historia y los aportes de 100 mujeres con trayectoria municipal, departamental, nacional e internacional.

El material será distribuido en instituciones educativas públicas y está dirigido a estudiantes de primaria y secundaria como herramienta pedagógica para discutir estereotipos de género y fortalecer referentes femeninos en el aula.

Conciertos y actividades culturales llevarán la conmemoración del 8M a varios municipios

La agenda conmemorativa no se limitará al ámbito educativo.

Durante marzo y abril se realizarán conciertos por los derechos de las mujeres en tres municipios del departamento: Giraldo, el 14 de marzo; San Carlos, el 21 de marzo; y Maceo, el 11 de abril.

Estos eventos combinarán presentaciones artísticas con actividades institucionales orientadas a promover la participación y el reconocimiento de las mujeres en los territorios.

En cada uno de estos municipios también se desarrollarán jornadas de oferta institucional con atención psicojurídica y servicios del Sistema del Cuidado.

Las actividades cerrarán con un Concierto por los Derechos de las Mujeres, en el que participarán la Orquesta Departamental de Antioquia y cantautoras del colectivo La Nave.

Además, la agenda también contempla intervenciones en estaciones del Metro de Medellín (La Estrella, Sabaneta, Envigado y Bello), y la distribución de afiches para realizar pegatones en los 125 municipios del departamento como parte de la campaña asociada al 8M.

Estas actividades estarán dirigidas a mujeres de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía en general.

La programación incluye además conversatorios entre autoridades locales y representantes de la Secretaría de las Mujeres para dialogar sobre avances y desafíos en materia de equidad de género.

Paralelamente, se realizarán intervenciones culturales y campañas de sensibilización que visibilizarán historias de mujeres antioqueñas que han marcado la historia de sus territorios.

Con esta agenda, la Gobernación busca que la conmemoración del 8M trascienda los actos simbólicos.

La idea es que se convierta en una oportunidad para reflexionar sobre las brechas que aún persisten en materia de igualdad, al tiempo que se reconocen los aportes de las mujeres en la construcción social.