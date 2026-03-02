‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

En las comunas populares de Medellín, el programa ‘Parceros’ se ha consolidado como una iniciativa para apoyar a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

En su versión 2026, más de 2.500 jóvenes ya han sido vinculados a procesos de formación y acompañamiento integral, lo que lo convierte en una alternativa concreta para fortalecer sus oportunidades educativas, laborales y personales.

A diferencia de un programa al que se puede postular de manera digital, Parceros opera principalmente a través de la vinculación territorial.

El programa busca integrar a los jóvenes a procesos de formación y ofrecer recursos que fortalezcan sus proyectos de vida y su inclusión social. Foto: Instagram @valorpublicoeafit

Más que un proceso con fechas de inscripción fijas, la apertura operativa de ‘Parceros 2026′ ha sido continua desde enero y febrero.

Así, se han hecho visitas de gestores territoriales en barrios como Popular, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, La Candelaria, San Javier y Guayabal para identificar y registrar a jóvenes que cumplan con los criterios para ingresar al programa.

Los equipos de la Alcaldía llegan a los barrios priorizados para identificar a jóvenes entre 14 y 28 años que se encuentren fuera del sistema educativo o laboral, con el objetivo de invitarlos a participar en el programa, como se explica en la página Medellín.gov.co.

Una vez establecido el contacto, los participantes realizan un registro formal, seguido de entrevistas que permiten al equipo evaluar intereses, necesidades y situación personal.

A partir de allí, se define la ruta de formación más adecuada dentro de las distintas líneas del programa, que incluyen acompañamiento psicosocial, acceso a cursos y talleres, y oportunidades de vinculación educativa o productiva.

El programa ofrece, además, estímulos por la participación en actividades y procesos de formación, que pueden incluir becas, cursos gratuitos o apoyos logísticos para proyectos de emprendimiento.

No se trata de un pago mensual garantizado para todos los inscritos, sino de un conjunto de recursos destinados a fortalecer las oportunidades de los jóvenes dentro de un marco estructurado y supervisado por la Alcaldía.

‘Parceros 2026′ representa una estrategia integral de acompañamiento juvenil. Los interesados deben acercarse a los puntos de atención comunitaria o responder a la convocatoria de los gestores territoriales para registrarse y acceder a los beneficios del programa.

Su objetivo es brindar herramientas concretas para el estudio, la formación laboral y el desarrollo personal, contribuyendo así a la inclusión social y al fortalecimiento de los proyectos de vida de los jóvenes de Medellín.

La invitación de la Alcaldía es acercarse a los puntos de atención comunitaria, registrarse y aprovechar los recursos disponibles, con el fin de transformar la etapa de vulnerabilidad en un camino hacia la formación y la inclusión social.