‘Parceros Medellín 2026’: cómo los jóvenes pueden acceder al apoyo que transforma sus oportunidades

La Alcaldía de Medellín busca a jóvenes que no estudian ni trabajan para integrarlos al programa Parceros, el cual ofrece formación, acompañamiento y estímulos por participación.

Margarita Briceño Delgado

2 de marzo de 2026, 3:39 p. m.
Los equipos territoriales de la Alcaldía recorren comunas priorizadas para vincular a jóvenes que no estudian ni trabajan
Los equipos territoriales de la Alcaldía recorren comunas priorizadas para vincular a jóvenes que no estudian ni trabajan Foto: Instagram @medellin.parceros

En las comunas populares de Medellín, el programa ‘Parceros’ se ha consolidado como una iniciativa para apoyar a los jóvenes que no estudian ni trabajan.

En su versión 2026, más de 2.500 jóvenes ya han sido vinculados a procesos de formación y acompañamiento integral, lo que lo convierte en una alternativa concreta para fortalecer sus oportunidades educativas, laborales y personales.

A diferencia de un programa al que se puede postular de manera digital, Parceros opera principalmente a través de la vinculación territorial.

El programa busca integrar a los jóvenes a procesos de formación y ofrecer recursos que fortalezcan sus proyectos de vida y su inclusión social.
El programa busca integrar a los jóvenes a procesos de formación y ofrecer recursos que fortalezcan sus proyectos de vida y su inclusión social. Foto: Instagram @valorpublicoeafit

Más que un proceso con fechas de inscripción fijas, la apertura operativa de ‘Parceros 2026′ ha sido continua desde enero y febrero.

Más de Medellín

