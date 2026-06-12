Expulsan a colombiano por el asesinato de la gata de su expareja en España

Un ciudadano colombiano oriundo de Cali fue expulsado de España luego de ser condenado por el asesinato de la gata de su expareja en un caso que generó indignación en ese país y abrió un debate sobre el maltrato animal.

La decisión fue ejecutada por la Policía Nacional de España, que capturó al hombre de 29 años para hacer efectiva una orden judicial que le prohíbe ingresar a territorio español, y que, en caso de ser incumplida, tendrá que pagar cárcel.

Por otro lado, también se le impuso una multa de 1.000 euros a favor de la dueña del animal, además de prohibirle la tenencia o comercio de animales.

La medida reemplazó una condena inicial de 20 meses de prisión por los delitos de maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria, lo que significa que el agresor habría cometido el crimen para castigar, controlar o causar daño a la mujer.

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La gata se llamaba Nala y, de acuerdo con la investigación, los hechos habrían ocurrido en el mes de abril, en el barrio de San Roque. Videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales mostraron cómo el agresor golpeó al animal con un palo hasta su muerte y posteriormente le siguió propinando varias patadas.

Los vecinos fueron los que alertaron a las autoridades, que llegaron más tarde en cuatro patrullas, deteniendo al implicado que presuntamente se encontraría bajo el efecto de sustancias psicoactivas y el alcohol.

Las imágenes provocaron una fuerte reacción ciudadana y movilizaciones de colectivos como el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), un movimiento político que lucha por los derechos de los animales.

También, el 10 de mayo, se realizó una serie de marchas con carteles que tenían fotos y el nombre de Nala, en los que se exigía justicia; la movilización fue realizada con el apoyo de la Asociación Somos la Voz de los Gatos y PACMA.

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Se ha identificado al presunto responsable como Andrés Camilo Cándelo Pino, que fue deportado de España en un vuelo este 10 de junio, despertando la inconformidad de varias personas en Colombia, como la del diputado de Santander Danovis Lozano y el concejal de Bucaramanga Camilo Camacho, que manifestaron mediante un video que “es lamentable que antes de deportarlo, no lo hayan puesto a pagar cárcel”.

El caso de Nala se convirtió en uno de los episodios de maltrato animal más mediáticos de los últimos meses en España y continúa siendo citado por organizaciones defensoras de los animales con el propósito de evitar este tipo de tragedias.