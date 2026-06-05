Histórico: por primera vez se aplica la Ley Ángel para salvar animales dentro de una vivienda

Cali fue escenario de un hecho sin precedentes en materia de protección animal. Las autoridades realizaron el primer procedimiento de rescate amparado en la Ley Ángel, en Cali. Revelaron cómo estarían sufriendo los animales y los detalles de la intervención de la Uaepa.

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¿Qué es la Ley Ángel?

La Ley Ángel es una legislación que endureció las medidas contra el maltrato animal y fortaleció la capacidad de respuesta de las autoridades frente a denuncias relacionadas con violencia, abandono o situaciones que comprometan la vida de los animales.

La norma surgió tras el caso de Ángel, un perro que sufrió graves agresiones y cuyo caso generó indignación nacional, impulsando cambios en la legislación colombiana.

La Ley Ángel se aprobó en febrero de 2025. Foto: Cortesía prensa Andrea Padilla / Danilo Arenas Holguín

Entre sus principales herramientas está la posibilidad de actuar de manera más rápida cuando exista evidencia de que un animal se encuentra en peligro.

Así fue el operativo en Cali

De acuerdo con la Alcaldía, el procedimiento se realizó por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa), luego de que las autoridades recopilaran información sobre las condiciones en las que permanecían varios animales dentro de una vivienda.

Tras la verificación de los hechos y el cumplimiento de los requisitos legales, los equipos de protección animal ingresaron al inmueble para rescatar a los animales afectados.

Esta intervención logró salvar a 3 caninos; sin embargo, también encontraron otro, pero desafortunadamente ya había fallecido. Las autoridades revelaron que todos presentaban un severo estado de desnutrición y condiciones incompatibles con su bienestar.

Las mascotas quedaron bajo custodia de las autoridades en el Centro de Bienestar Animal (CBA), adscrito a la Uaepa, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

Los animales permanecen bajo la custodia de la UAEPA. Foto: Alcaldía de Cali - API

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Aunque el hecho es desafortunado y fue lamentado por la Alcaldía, destacaron que se trata de la primera aplicación de la Ley Ángel en una diligencia de este tipo dentro de una vivienda.

La medida representa un avance en la capacidad institucional para intervenir en situaciones donde anteriormente existían limitaciones jurídicas para actuar con rapidez.

“Este procedimiento marca un precedente en la ciudad y demuestra que las herramientas legales de protección animal hoy permiten actuar de manera oportuna, para salvaguardar la vida de los seres sintientes cuando se encuentran en peligro”, señaló Diego Bonilla, inspector de Policía.

Además, envía un mensaje sobre la importancia de denunciar oportunamente los casos de maltrato animal y de garantizar la protección de los seres sintientes cuando se encuentren en riesgo.