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Indignación en Tenjo por casos de maltrato animal: denuncian que una perrita murió tras recibir varios disparos

La perrita, que al parecer pertenecía a una finca del sector, fue atacada con un arma de fuego y, pese a ser trasladada por los Bomberos, no resistió y murió.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 12:52 p. m.
La comunidad de Tenjo se encuentra indignada ante el incremento de los casos de maltrato animal registrados en el municipio.
La comunidad de Tenjo se encuentra indignada ante el incremento de los casos de maltrato animal registrados en el municipio. Foto: Suministrado a SEMANA

Habitantes del municipio de Tenjo se encuentran profundamente indignados tras conocerse un nuevo caso de maltrato animal que ha generado rechazo. La comunidad de la Junta Defensora de Animales de esa localidad hicieron la denuncia a través de SEMANA sobre una perrita que habría muerto luego de recibir varios disparos; uno de ellos habría impactado en el pecho, mientras que las esquirlas habrían afectado sus patas delanteras.

Este hecho ocurrió el pasado jueves 12 de marzo, en la vereda El Estanco.
Este hecho ocurrió el pasado jueves 12 de marzo, en la vereda El Estanco. Foto: Suministrada a SEMANA

De acuerdo con versiones de algunos habitantes del municipio, el caso habría salido a la luz a través de redes sociales, donde una persona compartió videos y detalles de lo ocurrido. La perrita, que al parecer pertenecía a una finca ganadera del sector, habría sido atacada con un arma de fuego, resultando gravemente herida; sin embargo, pese a ser trasladada por el Cuerpo Oficial de Bomberos de la zona, no resistió y falleció.

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“En una finca están agrediendo a los perros. A una perrita le destrozaron las patas y fue dejada tirada, sangrando. No es la primera vez que ocurre”, se lee en una publicación hecha por un participante anónimo a través de Facebook.

Aunque este hecho ocurrió el pasado jueves, 12 de marzo, en la vereda El Estanco, por la gravedad de lo sucedido y la indignación, la comunidad de la Junta Defensora de Animales decidió interponer la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

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Son varios los casos que se han registrado en Tenjo. Foto: Suministrado a Semana

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades competentes para que el caso sea acogido bajo la llamada Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que busca prevenir, investigar y sancionar la violencia contra los animales domésticos y silvestres. Para muchos, este tipo de situaciones deja en evidencia una falla tanto en la educación como en el control institucional frente al maltrato de estos seres.

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Lo que más llama la atención de este reciente caso es que no sería un hecho aislado en el municipio de Tenjo, ya que la comunidad asegura que otros perros y gatos no solo estarían siendo maltratados, sino también envenenados.

De hecho, un miembro de la comunidad de la Junta Defensora de Animales también denunció, a través de SEMANA, que otro perrito, que se encontraba bajo el cuidado de una mujer, habría sido hallado en condiciones deplorables, con signos evidentes de maltrato y desnutrición.