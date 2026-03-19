Indignante: perro en Bogotá fue lanzado desde piso 25; se revelan los primeros detalles

El maltrato animal es uno de los puntos más sensibles dentro de la agenda local, debido a que se han hecho múltiples esfuerzos para acabar con la crueldad en contra de estos seres vivos, que son acompañantes leales y no merecen ningún tipo de sufrimiento.

Esta semana, se presentó uno de los golpes más importantes en contra de esta conducta, cuando se dio el cierre de una zona clandestina de peleas de perros en el municipio de La Calera; sin embargo, estos esfuerzos no han sido suficientes para erradicar por completo este delito.

Lastimosamente, la ciudad de Bogotá se despertó con un nuevo caso de maltrato animal en la zona límite entre Puente Aranda y Kennedy. Nuevamente, un perro fue víctima de una actitud completamente reprochable de parte de una persona.

El perro fue encontrado en el suelo del conjunto de apartamentos. Se dio la intervención de la Fiscalía en el lugar. Foto: Semana

El hecho ocurrió en horas de la mañana del día miércoles 18 de marzo, cuando un canino apareció en el suelo de un conjunto de apartamentos sin vida, lo cual dio inicio a las investigaciones de las autoridades.

De acuerdo con el Distrito, presuntamente, un hombre bajo los efectos de estupefacientes habría sufrido un momento de crisis y habría tomado acción contra el animal, lanzándolo desde el piso 25 de esta torre ubicada en cercanías de la carrera 68 con avenida Las Américas.

Lo más impactante es que el principal sospechoso ni siquiera era el dueño de la mascota.

El perro, de nombre Tonny, vivía con su cuidador en el último piso de una de las torres del conjunto y era querido por los vecinos del sector, quienes, tras su partida, le hicieron un pequeño altar para rendirle homenaje y brindarle un último adiós.

Se le dio un último adiós a Tonny, el perrito que sufrió este atroz acto. Foto: Semana

Hasta el momento, el caso que tiene consternada a la ciudadanía y a los principales afectados se encuentra en manos de las autoridades correspondientes, esperando que el caso de Tonny sea cubierto por la Ley Ángel.

Lucha contra el maltrato animal en Bogotá

En el plano normativo, uno de los principales hitos es la Ley 1774 de 2016, que reconoce a los animales como “seres sintientes” y establece sanciones penales contra quienes los maltraten. Esta norma introdujo el delito de maltrato animal en el Código Penal y tiene las siguientes consecuencias:

Multas económicas: las sanciones oscilan entre 5 y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

las sanciones oscilan entre 5 y 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Penas de cárcel: quienes causen la muerte a un animal pueden enfrentar penas de hasta 56 meses de prisión.

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En Bogotá, el problema mantiene una dimensión significativa. Según cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, en la ciudad se han llegado a registrar, en promedio, entre 18 y 25 reportes diarios de maltrato animal, lo que evidencia una alta recurrencia de estos casos y la necesidad de intervención institucional constante.

Además del marco legal, las autoridades han implementado canales de denuncia y atención para facilitar la reacción ante estos hechos, insistiendo en que los ciudadanos reporten los casos de manera oportuna para evitar la continuidad del daño a los animales. Si necesita denunciar un caso de maltrato animal, puede llamar a la línea (601) 4399801.