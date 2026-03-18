Esta es la condena que tendrían los capturados por liderar una organización criminal de peleas de perros

La Fiscalía destapó un grave caso de maltrato animal ocurrido en La Calera. Las autoridades descubrieron una red criminal de peleas de perros que organizó una “convención internacional” en la que ponían a los animales de compañía a pelearse entre ellos hasta la muerte.

El evento había sido convocado a través de piezas publicitarias que llegaron a las autoridades y a la senadora animalista, Andrea Padilla, que elevó la denuncia por la que se ejecutó un operativo especial contra esos delincuentes.

La Fiscalía y la Policía llegaron hasta la finca donde se desarrollaba el supuesto “torneo internacional” de peleas de perros y capturaron a 13 personas vinculadas con el crimen, de las que nueve eran ciudadanos extranjeros provenientes de Ecuador, República Dominicana y Venezuela.

La escena fue sangrienta: la misma Fiscalía confirmó que dos de los perros instrumentalizados para las peleas ya estaban muertos, mientras que otros 12 se encontraban con vida, pero en graves condiciones.

La conducta en la que incurrieron esas 13 personas ya está tipificada como delito gracias a la Ley Ángel, que aprobó el Congreso de la República, la cual impone penas de cárcel y sanciones económicas para los maltratadores de animales.

Su autora, la senadora Andrea Padilla, expresó: “Gracias a la acción diligente de la Fiscalía, en cabeza del Grupo de Acción de Lucha contra el Maltrato Animal, estos delincuentes se allanaron a los cargos, aceptaron su responsabilidad y se les imputó el delito de muerte en concurso con el delito de lesiones graves, agravados por la circunstancia de explotación económica que incorporó la Ley Ángel”.

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Con esa normativa, los capturados por pertenecer a la red criminal transnacional tendrían penas de hasta 93 meses de cárcel y la obligación al pago de 60 salarios mínimos mensuales. Contra ellos también se interpondría una inhabilidad para ejercer oficios o profesiones que estén relacionadas con los animales y una prohibición que les impida volver a tener animales.

“Gracias a las autoridades, seguiremos luchando incansablemente en la defensa de los animales, avanzando de manera contundente con la Ley Ángel porque la justicia por los animales no tiene fronteras”, expresó Padilla.

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La Fiscalía confirmó que entre los capturados se encuentra un médico veterinario señalado de ser el organizador del evento internacional y de hacer convocatorias por redes sociales buscando espectadores de esas peleas de perros que apostaran mientras los caninos se enfrentaban en un cuadrilátero de madera.