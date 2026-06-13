“Estuve a punto de morir”: Virgina Vallejo, examante de Pablo Escobar, reapareció y contó que fue sometida a una compleja intervención quirúrgica

Virginia Vallejo, la afamada escritora y presentadora colombiana recordada porque sostuvo un romance con el narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, estuvo a punto de fallecer, según relató la mujer en su cuenta oficial de Tik Tok.

Vallejo, quien tiene casi 40.000 seguidores en esa red social y está dedicada a dar consejos de belleza y literatura, porque incursionó desde hace varios años en el mundo de las letras, contó el episodio desde Estados Unidos, donde actualmente reside.

“Estuve ausente durante tres meses largos porque me tuvieron que operar del corazón. Y una cirugía de corazón abierto es muy delicada. Y la recuperación fue lenta, muy compleja y apenas, ahora, tengo fuerzas para estar nuevamente con ustedes, con mi canal de YouTube, Instagram”, narró.

La expresentadora de televisión habló de su relación con el narco colombiano. Foto: Getty Images - Captura Los Informantes - Caracol Televisión / Montaje: Semana

“Estuve a punto de morir”, reconoció.

Esta no es la primera vez que Vallejo enfrenta una delicada condición de salud.

En una charla con Los Informantes, de Caracol Televisión, en octubre de 2025, Virginia habló sobre una situación que atravesó con su salud, pues sufrió un derrame cerebral que afectó bastante su cuerpo y la llevó a sufrir secuelas que aún padece. La famosa indicó que por poco queda ciega, teniendo en cuenta el impacto de este problema que surgió.

Este tema cerebrovascular, además de causar líos en sus rutinas diarias, la llevó a sufrir un problema que seguía presente. Vallejo perdió parte de la vista en su ojo derecho.

“Tengo una colección de condiciones, que no te quiero aburrir. Ya no veo lo mismo. Tuve que volver a leer, a escribir y a hablar sin tartamudear. Me he recuperado porque hablo hasta por los codos”, comentó en Los Informantes.

Tiene 76 años y luce conservada. Virginia Vallejo le confesó a SEMANA que solo se operó la nariz. El resto es natural. Foto: Instagram @virginiavallejooficial

A su juicio, “no quedé torcida ni chueca, pero tuve un derrame brutal. Por eso no veo del lado derecho, no veo nada”.

En junio de 2025, Virginia Vallejo le concedió una entrevista a SEMANA, dijo que tenía 75 años y que nunca se había hecho cirugías estéticas.

A Virginia Vallejo no le gusta que la recuerden por su relación con Pablo Escobar. Es escritora y está dedicada a ese oficio en Estados Unidos. Foto: COLPRENSA

“Se han inventado que tengo cirugías de senos. Solo me operaron la nariz; lo hizo el cirujano más famoso del mundo, Ivo Pitanguy, cuando tenía 31 años. En 1962 sufrí un derrame. Tuve que aprender a escribir de nuevo, a leer y hablar sin tartamudear, y me dieron una medicina que actúa como un adelgazador de sangre. Ningún médico me puede operar; es prohibido o me desangraría. Tampoco soy de bótox”, narró.

Ese día contó que, contrario a lo que se especula en Colombia, no heredó bienes de Pablo Escobar.

“Soy una escritora, asilada política en Estados Unidos, la escritora más traducida después de Gabriel García Márquez. Vivo dignamente, de forma sencilla, porque nunca he aspirado a tener joyas o mansiones, ni tener carros lujosos”, aclaró.