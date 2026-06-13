El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, escogió Bogotá para el cierre de su campaña. Lo hizo este sábado, 13 de junio, porque la capital le respondió en las urnas en la primera vuelta y alcanzó 1.706.249 respaldos, 200.000 más que Abelardo de la Espriella. Y confía en que el número de apoyos aumente el próximo domingo.

En medio de su discurso, Cepeda volvió a ocuparse de Álvaro Uribe, a quien no suelta desde hace más de dos décadas. “El pasado 31 de mayo derrotamos al jefe de la extrema derecha colombiana, Álvaro Uribe Vélez. Quedó derrotado en las urnas. Y también ha sido derrotado en los tribunales de justicia, por su puesto”, dijo.

Y a renglón seguido arremetió contra Abelardo de la Espriella, el candidato de derecha que puntea en las encuestas y que amenaza con quedarse con el poder de la Casa de Nariño después del 9 de agosto.

Abelardo de la Espriella Iván Cepeda Foto: SEMANA

“Tiene las rodillas puestas en el piso para la intervención extranjera en nuestro país. Desprecia a nuestra nación, se ha ido a vivir al extranjero para identificarse con otros poderes externos. No le gusta que sea identificado con lo popular. Él que viene de Córdoba, reniega de los pobres y sus orígenes populares y no quiere acabar con la pobreza. Quiere acabar con los pobres del país”, afirmó.

“El 21 de junio nos haremos sentir en las urnas. Con el pueblo todo; sin el pueblo, nada”, destacó.

Y le echó flores al gobierno del presidente Gustavo Petro. “Es el primer gobierno que ha hecho una verdadera reforma agraria en Colombia y ha entregado cientos de miles de hectáreas al campesino. Ha reconocido a los campesinos como sujetos de derechos”, dijo.

El candidato presidencial Iván Cepeda. Foto: Iván Cepeda.

Cepeda, quien insistió en su discurso de división entre pobres y ricos en Colombia, añadió que el gobierno Petro es el primero que no tiene una actitud cínica frente a los miembros de la fuerza pública. “Le ha entregado a soldados y policías por primera vez salario y prestaciones sociales dignas. Somos el primer gobierno que ha tenido una verdadera política ambiental”.

Y anunció que después del 7 de agosto, “en el nuevo gobierno, profundizaremos en esas reformas”.

También reiteró a un plan de corrupción y volvió a anticipar el nombramiento del hoy embajador Iván Velásquez como jefe del sistema nacional anticorrupción.

Gustavo Petro, Iván Cepeda Foto: Presidencia, Semana

Al final del discurso, Cepeda les pidió a sus electores cuidar el voto después del cierre de las elecciones. “Decenas de miles de testigos a vigilar atentamente para que no nos quiten un solo voto que hemos obtenido lícitamente en esta jornada electoral. Ganada la Presidencia, ganado el Gobierno, vamos a seguir construyendo las grandes transformaciones históricas que requiere Colombia. ¡Derrotaremos a la extrema derecha!”.

Por último, Cepeda dijo: “Gracias compañero Gustavo Petro, gracias pueblo colombiano, vamos a vencer, venceremos”.

El cierre de campaña, a las afueras de la Plaza de Toros en Bogotá, estuvo enmarcado por los simbolismos, entre ellos, las camisetas de la Selección Colombia que varios directivos de la campaña regalaron. Paradójicamente, hicieron lo que criticaron, en su momento, al candidato Abelardo de la Espriella.