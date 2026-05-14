Grave denuncia de Paloma Valencia contra exministro Iván Velásquez: habría modificado billonario contrato para entregar casi 200.000 millones a un contratista anticipadamente

La candidata presidencial Paloma Valencia hizo una grave denuncia en la mañana de este miércoles, 13 de mayo. Informó a través de sus redes sociales que Iván Velásquez, cuando fue ministro de Defensa, al parecer benefició a un contratista de un billonario contrato con un anticipo.

“El Ministerio de Defensa de Iván Velásquez modificó un contrato billonario y metió un ‘mico’ para entregarle $195.375 millones a un contratista por concepto de utilidad anticipada sin que hubiera colocado un solo ladrillo ni entregado una garantía”, precisó la candidata presidencial.

Esos recursos, añadió Valencia, “habrían sido entregados en 2022 al contratista. Tres años y medio después, el ‘Proyecto Fortaleza’ nunca arrancó y el Ministerio terminó unilateralmente el contrato”.

Esta era la obra que pretendía construir el Ministerio de Defensa, pero no arracó. Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Sin embargo, los recursos entregados como utilidad anticipada estarían hace varios años en las arcas del contratista, el cual no los ha devuelto, añadió Valencia.

A esto se suma “que $465.537 millones que el Gobierno dio como anticipo están quietos en una fiducia y tampoco han sido devueltos”.

Esta historia, según Valencia, inició el 2 de agosto de 2022 cuando el Ministerio de Defensa (Gbno. Duque) firmó un acuerdo con The Canadian Commercial Corporation —CCC—, una agencia del Gobierno de Canadá, para construir el ‘Proyecto Fortaleza’, una especie de pentágono en la Avenida 26, de Bogotá, donde estarían ubicadas las nuevas oficinas del Ministerio, las Fuerzas Militares, la Policía y, en general, todo lo administrativo del sector defensa.

El acuerdo ascendió a $1.5 billones y debía estar terminado el 31 de julio de 2026.

Paloma Valencia reveló documentos que soportan su denuncia. Foto: Autor anónimo.

El 19 de diciembre de 2022, el Ministerio de Defensa, bajo el mando de Iván Velásquez (Gobierno Petro), modificó el acuerdo con los canadienses e incluyó un ‘mico’ que, según Paloma Valencia, no tiene explicación alguna.

“El contrato original estableció que, para 2022, se les debían entregar a los canadienses $269.550 millones como anticipo, pero con la modificación esa suma ascendió a $360.912 millones. Además de este cambio, el Ministerio introdujo un parágrafo nuevo donde estableció que la fiducia que recibe los recursos del proyecto debía girarle a los canadienses $195.375 millones ‘que representan un estimado de la remuneración de CCC por la totalidad del proyecto’ antes del 31 de diciembre de 2022. Es decir, el Ministerio ordenó entregarle la ganancia al contratista sin que hubiese iniciado la construcción. Un giro anticipado de las utilidades del proyecto”, precisó la candidata del Centro Democrático.

El Proyecto Fortaleza “finalmente nunca arrancó, no se construyó nada, el Ministerio en febrero de 2026 terminó unilateralmente el contrato y ordenó devolver los recursos”.

Y el propio Ministerio de Defensa “me confirmó que los recursos que giraron por concepto de anticipo (donde está incluida la ganancia que le regaló la gestión de Iván Velásquez al contratista) no han sido devueltos a la fecha”.

Pero, ¿qué le justificó el MinDefensa a Paloma Valencia?

“La justificación ante este orangután es absurda. Me informaron que se le entregaron $195.375 millones al contratista como ganancia anticipada, sin poner un solo ladrillo, para ‘mitigar el riesgo cambiario y garantizar la estabilidad financiera y operativa del proyecto’. Esto es mentira. Para mitigar el riesgo cambiario, no se necesita entregarle la utilidad al contratista sin que hubiese iniciado el proyecto, más aún cuando se había pactado un cronograma de anticipos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que el Ministerio de Iván Velásquez metió este mico?“, preguntó.

Lo más preocupante es que la plata se le giró al contratista sin que entregara ninguna garantía.

Laura Sarabia posesionó a Iván Velásquez como embajador ante el Vaticano, en el primer semestre de 2025. Foto: Cancillería

“Dada la naturaleza especial del acuerdo (Gobierno-Gobierno), el contratista afirmó que no tenía la capacidad de entregar garantías y tenía como respaldo al Gobierno de Canadá. Esto, en principio, se solucionó con la entrega de los recursos a una fiducia. En teoría, ahí están protegidos. Sin embargo, los $195.375 del mico de MinDefensa-Iván Velásquez ya habrían salido de la fiducia y estarían en las cuentas de los canadienses”.

A pesar de la gravedad, el Ministerio de Defensa no quiere entregarle los informes de supervisión del contrato a la candidata presidencial. Por esto, solicitó “urgentemente” que la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría investiguen de inmediato lo ocurrido.