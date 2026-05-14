Las 10 frases más candentes de Mauricio Gaona sobre las elecciones, Gustavo Petro, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia

En El Debate de SEMANA, el constitucionalista Mauricio Gaona abordó varios temas a propósito de las elecciones presidenciales que se aproximan.

A continuación, las 10 frases más candentes de Mauricio Gaona en su entrevista en El Debate.

1. “Lo que hace el aspirante a dictador normalmente es aminorar la independencia de la Rama Judicial”

El constitucionalista Gaona se refirió en El Debate a la más reciente petición del presidente Gustavo Petro: que se demande al magistrado del Consejo de Estado que frenó el traslado de $ 25 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones.

Para Gaona, si bien un jefe de Estado puede discrepar de una decisión, no se le debe olvidar que él representa el Estado de derecho.

“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

“Los magistrados tienen que hacer su trabajo. La forma en que un presidente de la República puede oponerse a esas decisiones no es generando una denuncia penal, sino utilizando los recursos de ley, como son recursos de instancias ante los tribunales de justicia. Eso lo hacen los demócratas. Pero lo que hace el aspirante a dictador, normalmente, es aminorar la independencia de la Rama Judicial, cercenar la separación de poderes y eliminar la libertad que ello representa”, dijo el abogado.

2. “Una cosa es un gobierno que controla la Constitución, y otra una Constitución que controla el Gobierno”

Para el constitucionalista Gaona, en Colombia pareciera que se está ante un Gobierno que controla la Constitución, algo que —desde su punto de vista— es una expresión de autoritarismo constitucional.

“Una cosa es un gobierno que controla la Constitución, y otra una Constitución que controla el gobierno; pareciera ser el caso de que el Gobierno está controlando la Constitución. Lo que es constitucional, y lo que no es constitucional, no es lo que dice la Constitución, sino lo que dice el Gobierno. Y esa es una expresión de autoritarismo constitucional, porque ya no es la norma de normas, sino que la norma de normas es la voluntad del Gobierno”, destacó el analista en El Debate.

3. “Las promesas van a durar un tiempo, pero cuando no se puedan cumplir, al final quien pierde fue la persona que sí creyó en ese proyecto”

El analista también se refirió en El Debate a lo riesgoso que podría llegar a ser para un país una asamblea nacional constituyente, a propósito de la que está impulsando el gobierno del presidente Petro.

“Las promesas van a durar un tiempo, pero cuando no se puedan cumplir y comencemos otra vez con el ciclo de la culpa y le echemos la culpa a la Constitución de una promesa irresponsable que se hizo, pues al final del día la que pierde fue la persona que sí creyó en ese proyecto. Se pudo haber beneficiado por unos meses, pero a largo plazo es la persona que más pierde”, explicó.

Yesid Lancheros, director de SEMANA, y el abogado Mauricio Gaona, el 13 de mayo de 2026 en las instalaciones de SEMANA, en Bogotá. Foto: SEMANA

4. “Llegamos en el peor escenario posible”

A 18 días de las elecciones presidenciales, Gaona dijo que ve a Colombia en un escenario complicado para escoger al nuevo jefe de Estado.

“Me parece que llegamos en el peor escenario posible para los que somos demócratas, donde el tema de la asamblea constituyente no es una idea etérea; ya hay una propuesta, ya está inscrita, ya ha avanzado”, resaltó Gaona.

5. “Un sistema judicial donde la justicia no es la que somete a los criminales, sino la justicia se sometió a los criminales”

El analista aprovechó para referirse en El Debate, tanto a la delicada situación de orden público en el país, como a las fracturas en el sistema judicial colombiano.

“Un sistema judicial donde la justicia no es la que somete a los criminales, sino que la justicia se sometió a los criminales. Y eso dura, pero eso no puede durar por mucho tiempo, porque cuando se cambia el orden natural de la esencia de un Estado de derecho, donde solamente aparece el Estado de derecho como una referencia retórica, y en la realidad lo que hay es una organización controlando al Estado con unos beneficios que solo cubren a una parte de la población por un tiempo, hasta que se caen todas las cortinas de la percepción, como ocurrió en Venezuela“, indicó el analista.

6. “Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

Gaona también se refirió a los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, quienes han tenido serias discusiones a pocos días de las elecciones.

Sobre ambos, Gaona comentó: “Me parece que ambos tienen propuestas válidas (…), pero veo esas discusiones y creo que eso no les va a ayudar a ninguno de los dos, tampoco a la democracia”.

En línea con lo anterior, dijo algo puntual sobre el también candidato Iván Cepeda que no pasó desapercibido.

“Si Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, creo que la historia va a juzgar muy duro a Paloma y a De la Espriella”, manifestó.

7. “Es una persona más estratégica que el presidente actual”

Sobre el candidato Iván Cepeda, el constitucionalista también dijo que consideraba que es una persona más estratégica que el mismo presidente Petro.

“Me parece que es una persona más estratégica que el presidente actual; me parece que ha manejado adecuadamente las presiones que, de otra manera, habrían desdibujado o revelado su carácter y su proyecto y eso me preocupa. Tiene un gran beneficio y es que está enfrentando a una oposición fragmentada”, recalcó.

8. “Él mismo perteneció a una organización terrorista que cometió crímenes contra la humanidad”

El constitucionalista dijo que el presidente Petro pudo haber hecho muchas cosas para lograr cambios importantes en el país, resaltando que era la primera vez que la izquierda tenía el poder en Colombia.

El constitucionalista Mauricio Gaona en El Debate de SEMANA, este miércoles 13 de mayo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Sin embargo, a pesar de las expectativas de los seguidores del presidente Petro, muchas de esas cosas no se lograron cumplir. Acto seguido, Gaona recordó el pasado del jefe de Estado, cuando estuvo en el M-19.

“Desafortunadamente, en Colombia, hay una izquierda violenta. Él mismo perteneció a una organización terrorista que cometió crímenes contra la humanidad. Y, claro, la ecuación en Colombia es muy sencilla, ¿no? Se hace un proceso de desmovilización; usted entrega el fusil y le cambian el fusil por el título de autor y un puesto en un Congreso, lo que sea y para adelante. Pero las naciones tienen memoria, por lo menos las víctimas tienen memoria y en este caso no fue el caso”, recordó Gaona.

9. “El mejor incremento que tendría el país sería de la moral, de la decencia”

Al abordar el tema del incremento del salario mínimo por parte del Gobierno Petro, algo que ha sido bastante cuestionado por los empresarios, Gaona dijo que el jefe de Estado ha utilizado esa decisión como un instrumento político.

“El problema de Colombia no son las leyes, son los líderes. Y un incremento en un salario, un incremento en algo en la vida, pues puede ser favorable, pero créanme que es temporal. El mejor incremento que tendría el país sería un incremento moral, un incremento de la decencia, de la responsabilidad, de la ética de Estado y de personas que de verdad resuelvan los problemas de la gente”, aseveró.

10. “Estamos lidiando con gobernantes inmerecidos. Colombia merecía una suerte diferente”

Cuando estaba por finalizar El Debate, el analista Gaona dijo que quienes presenciaron la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985 fueron testigos de que se cometieron “crímenes contra la humanidad en vivo y en directo”.

“Que un país pase de ese momento a colocar a esas personas en el poder es una discusión patológica de la realidad que estamos viviendo, porque normalizamos los crímenes contra la humanidad y normalizamos la violencia y por eso estamos lidiando con gobernantes inmerecidos. Colombia merecía una suerte diferente, merecía otro tipo de liderazgo, donde los problemas que tiene el país no los resuelven las leyes que se crearon, lo resuelve el mismo gobernante, pero para que eso tenga que cambiar, naturalmente, insisto, tienen que cambiar los electores”, aseveró Gaona en El Debate.