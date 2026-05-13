“Si Iván Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, la historia va a juzgar muy duro a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella”

Quedan un poco más de 15 días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales y se conozca si habrá una segunda vuelta, tal y como dicen las encuestas, o si de una vez se tendrá el nombre de la persona que reemplace a Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Lo cierto es que, de acuerdo con los datos, los comicios tienen tres grandes favoritos: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. De hecho, el petrismo está haciendo esfuerzos para intentar ganar el 31 de mayo.

Mauricio Gaona, reconocido constitucionalista, habló en El Debate de SEMANA acerca del panorama político que hay en el país y, entre otras cosas, se refirió a la candidata del Centro Democrático y al abogado.

J. Mauricio Gaona, abogado Oppenheimer Scholar & O’Brien Fellow. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Me parece que ambos tienen propuestas válidas, (...) pero veo esas discusiones y creo que eso no les va a ayudar a ninguno de los dos, tampoco a la democracia”, comentó.

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Pero hubo una frase que llamó mucho la atención y que dijo el analista: “Si Cepeda llega a ganar en la primera vuelta, creo que la historia va a juzgar muy duro a Paloma y a De la Espriella”.

Para argumentar esta idea, el analista explicó que las personas se proyectan en el tiempo por la extensión natural de lo que hizo o de lo que dejó de hacer.

En ese sentido, recalcó que se necesita tener “grandeza” en medio de las circunstancias difíciles. “Ellos están haciendo algo que es legítimo, pero también tienen que leer las circunstancias y el momento que el país enfrenta”, apuntó.

“Yo entiendo la importancia de que existan varios candidatos, pero es que no se iba a enfrentar una elección como las de siempre. (…) Se trata de elegir si cambiamos el sistema de gobierno”, agregó.

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Foto: SEMANA

Gaona dejó en claro que en estos momentos hay un riesgo de pasar de una democracia a una dictadura, por lo que son unos de los comicios más importantes que ha podido tener Colombia en toda su historia.

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“No queda mucho tiempo y espero que los candidatos lo entiendan, porque no se va a elegir a un presidente, sino que será a un sistema de gobierno”, señaló.

Si bien sostuvo que no se puede responsabilizar a los candidatos de lo que pueda llegar a hacer el otro sector, apuntó que sí es un poco irresponsable que existan tantas opciones cuando el país “necesitaba la unión”.

“Este no es el momento para que la voz disidente se pelee y se destruya en sí misma; las circunstancias exigen propuestas muy claras para que los colombianos entiendan que hay otro camino que conduce a un mejor lugar”, dijo.

Por último, advirtió que no se trata en ningún momento de sembrar el miedo, sino de que haya razón por encima de las pasiones, los odios y las emociones. “El problema de Colombia no es la Constitución, es el Gobierno”, complementó.