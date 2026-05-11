Miguel Uribe Londoño reveló que no votaría “nunca” por Paloma Valencia y contó los motivos

Quedan un poco más de 15 días para que se lleven a cabo las elecciones de 2026, aunque las encuestas pronostican que habrá una segunda vuelta entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia.

La candidata del Centro Democrático tiene muchas posibilidades de ser la primera presidenta de Colombia, por lo que su apoyo sigue creciendo, como el de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay.

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño, papá del asesinado senador, habló en El Debate de SEMANA sobre el escenario político que se tiene y sorprendió al confesar que nunca votaría por Valencia en las elecciones y decir sus motivos.

Miguel Uribe Londoño, candidato presidencial. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

“Ella no tiene capacidad para ser presidenta, ella irá a decir: ‘Yo me voy a levantar por la mañana a llamar a mi papá (Álvaro Uribe) para saber qué tengo que hacer’. ¿Y lo que queremos es a alguien que tenga que llamar a Uribe? Yo no creo”, manifestó.

Miguel Uribe Londoño dice que Paloma Valencia y Álvaro Uribe están “usando” a María Claudia Tarazona: “Creo que la enredaron”

Asimismo, sostuvo que no cree que esta sea la mejor opción para los colombianos y, además, señaló a Valencia de caer en repetidas oportunidades en muchas incoherencias.

Uribe Londoño también cuestionó que crean que su hijo estaría hoy en día apoyando a Paloma. De hecho, puso de ejemplo que él nunca estuvo de acuerdo con el aborto y el cambio de género en los niños, lo que considera dos razones de peso para descartar que el asesinado senador, si estuviera vivo, votaría por la candidata.

“Entonces yo no apoyaría nunca a Paloma Valencia”, remarcó.

Previamente a esta respuesta, Uribe Londoño se había referido al apoyo de su nuera, María Claudia Tarazona, hacia la militante del Centro Democrático y habría dejado en claro que esta última nunca llevaría las banderas de su hijo.

Miguel Uribe Londoño dice que es el único candidato presidencial que no ha atacado a Abelardo de la Espriella

Además, recordó la forma tan injusta, según él, en la que la también congresista trató en su momento a Uribe Turbay.

Por otra parte, también habló de Abelardo de la Espriella y recordó que él ha sido el único candidato que en ningún momento ha atacado al reconocido abogado. “Él es un hombre decente y honorable”, apuntó.

“Yo no comparto eso, no se puede atacar a las personas por el simple hecho de conseguir votos. (…) Yo también he respetado a Paloma, estoy expresando lo que ella me enseñó con el comportamiento que tuvo con Miguel: uno dice lo que piensa”, agregó.

Por ahora, según dijo, no ha decidido a quién apoyaría en la segunda vuelta ni si votaría por Abelardo de la Espriella, aunque tampoco lo ha rechazado. Uribe Londoño dijo que su meta es ganar las elecciones y que lo único que tiene claro es que nunca apoyaría a Paloma Valencia.