Abelardo de la Espriella (41%) triplica a Paloma Valencia (13,4%) en posibilidades de llegar a la Presidencia, según Polymarket

Polymarket, la plataforma de mercados de predicción más grande del mundo que utilizan los usuarios para apostar sobre la probabilidad de situaciones futuras, se sigue moviendo de cara a las elecciones presidenciales en Colombia.

En una nueva actualización, Abelardo de la Espriella lidera las posibilidades de llegar a la Casa de Nariño con un 41 por ciento, mientras que Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, reporta un 40 por ciento, de acuerdo con la aplicación.

Elecciones 2026: Paloma Valencia se desploma en Polymarket y llega a 16%, mientras Abelardo de la Espriella se dispara y registra 40%

En el tercer lugar se encuentra Paloma Valencia, la aspirante del Centro Democrático, con un 13,4 por ciento de probabilidades de ganar la contienda electoral.

Las cifras se conocen en un momento crítico para las campañas políticas, a menos de 20 días para que los ciudadanos acudan a las urnas en la primera vuelta, programada para el 31 de mayo.

Polymarket, 11 de mayo, en probabilidades de elecciones presidenciales. Foto: Pantallazo tomado de Polymarket.

Los candidatos se mueven por todas las regiones y afinan las alianzas de última hora. Entre tantos respaldos, el más llamativo del día fue el que recibió Valencia por parte de María Claudia Tarazona, la viuda de Miguel Uribe Turbay, que se decantó por su candidatura.