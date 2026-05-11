Recordada presentadora de ‘Día a día’ se despidió de Bianca Gambino tras confirmarse su muerte: “Hasta que nos volvamos a encontrar”

El periodismo colombiano se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Bianca Gambino, reconocida presentadora que hizo parte de una de las etapas más importantes de la televisión local en Bogotá.

César Augusto Londoño publicó desgarrador mensaje tras muerte de Bianca Gambino: “La vida nos golpea y a veces de la peor manera”

La comunicadora dejó huella al convertirse en uno de los primeros rostros de CityTV, canal que revolucionó el cubrimiento informativo urbano y abrió una nueva era para el periodismo televisivo en la capital del país.

En los últimos meses, la salud de Gambino se había complicado de forma significativa, luego de ser diagnosticada hace dos años con cáncer de colon. A pesar de la enfermedad, personas cercanas destacaron la fortaleza y valentía con la que enfrentó este difícil proceso.

En medio de la despedida que le han dado algunos compañeros y amigos, las miradas se posaron en la publicación que realizó Salma Osejo, recordada por su trabajo en Día a día, quien era muy cercana a la fallecida presentadora.

A través de Instagram, la comunicadora compartió una imagen con la que despidió a su amiga, mostrando lo afectada que estaba con la noticia.

“Todavía no lo puedo creer, mi amiga del alma ha partido de este plano terrenal a una mejor vida. Qué privilegio tuve de tener una amiga como tú, Bianqui hermosa”, escribió al inicio.

“Gracias por tanto, por esta amistad de más de 25 años, por estar siempre, por tu amor, generosidad y enseñanzas. Gracias por todas las risas, cada momento compartido, lo bueno, bonito y difícil de la vida”, agregó.

Salma Osejo fue clara en que este vacío no se iría, pero sabía el papel que había tenido Gambino en su vida por más de 25 años, que forjaron un vínculo especial y fuerte.

“Me harás demasiada falta, pero buscaré en las señales del universo la forma de encontrarte y seguirás estando en mi corazón por siempre. Impactaste la vida de muchas personas por esa forma especial de ser. Hoy dejas un legado de amor que trasciende el plano terrenal y siempre te recordaremos… estarás presente en nuestras vidas. Te quiero infinito y me harás mucha falta. Hasta que nos volvamos a encontrar, amiga de mi corazón. Vuela alto”, concluyó.

Bianca Gambino hizo parte del equipo fundacional de Citytv en 1999, siendo una de las primeras presentadoras del canal en Bogotá. Foto: Foto: X @LaRedCaracol

Esta publicación reunió varias reacciones de quienes recordaron el trabajo e imagen de Bianca Gambino a lo largo de los años.