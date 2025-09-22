Se conocen nuevos detalles de la salud de Claudia Lozano, presentadora de Caracol, quien estuvo en UCI por delicado tema

Claudia Lozano, famosa periodista de Noticias Caracol, atraviesa desde hace algunos días un nuevo episodio complicado en materia de salud que la ha mantenido en una situación delicada. La celebridad fue foco de miradas, luego de que se revelara que pasó por la Unidad de Cuidados Intensivos tras una cirugía.

La noticia fue confirmada por el presentador Ariel Osorio en La Corona TV, donde explicó que la comunicadora tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en una operación abdominal que se extendió por siete horas el pasado jueves, quedando con un estado médico de pronóstico reservado.

“Claudia es nuestra diosa de ébano, un símbolo de la belleza afrocolombiana y una mujer luchadora. Estamos multiplicando bendiciones para ella y acompañándola, así sea a la distancia. Sabemos que saldrá adelante”, señaló el presentador ante cámaras.

“Claudia, estamos contigo. Este es solo otro capítulo de tu historia, y sabemos que lo vas a superar”, agregó, enviándole dichas palabras a su amiga.

Tras unos días desde que se conoció la noticia, el interés de los curiosos aumentó por saber cómo seguía en la recuperación, teniendo en cuenta que se hablaba de un contexto complejo. Aunque se confirmó, a través de Vea, que había salido de UCI, muchos quisieron indagar más al respecto.

Por tal motivo, de acuerdo con lo que recogió El Tiempo, basándose en un diálogo que habrían tenido los allegados de la presentadora con Show Caracol, cada día da un paso positivo y sigue mejorando.

“Está con su familia y avanza de manera positiva”, informaron.

Foto: Instagram @claudialozanooficial | Foto: Foto: Instagram @claudialozanooficial

El medio aseveró que estaba acompañada de sus seres queridos, mientras su padre también seguía en recuperación por un procedimiento médico que le realizaron en Medellín.

Por el momento habrá que esperar para conocer más detalles de esta situación, teniendo en cuenta que Claudia Lozano ya había atravesado un proceso de salud complicado meses atrás, el cual la llevó a requerir de atención médica.