Linda Palma confesó cómo luchó por mantener su fe en Dios durante la enfermedad que le impidió caminar y hablar: “Tenía miedo”

Linda Palma es una presentadora reconocida de la televisión colombiana. Sin embargo, más allá de su trayectoria frente a las cámaras, la comunicadora se convirtió en símbolo de resiliencia y despertó gran admiración al revelar públicamente que fue diagnosticada con esclerosis múltiple.

Según su relato, esta enfermedad autoinmune que le impidió caminar, hablar y realizar varias actividades cotidianas, como ducharse sola, peinarse o cepillarse los dientes, apareció en su vida apenas a sus 21 años, un año después de haber incursionado en la televisión.

Debido a esto, sus planes dieron un giro inesperado y empezó a luchar por mantener su fe en Dios cuando todo parecía nublado.

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“No recurrí a él para pedirle fuerza, sino que fui a él para decirle: ‘¿por qué me pasó esto a mí?’”, confesó durante una entrevista con Bravíssimo.

Desde su perspectiva, esa profunda negación frente a lo que estaba viviendo y su constante cuestionamiento a Dios no le permitían encontrar una salida. Sin embargo, cuando logró reconectarse con su fe, sintió que fue él quien le brindó la fortaleza necesaria para iniciar su recuperación.

“Cuando volví a estar bien con Dios, él estuvo todo el tiempo ahí para mí”, aseguró. “Tenía miedo de que la enfermedad me hiciera perder mi trabajo. Tenía miedo de que vieran que ya no era capaz”, agregó.

Uno de los episodios más difíciles ocurrió en 2016, cuando la esclerosis múltiple llegó a provocarle incluso movimientos involuntarios en los ojos.

No obstante, apoyada en su fe, que compartía con su mamá y otros seres queridos, logró mantener la calma frente al miedo, sobrellevar la ansiedad que le generaban los síntomas y seguir los tratamientos recomendados por los especialistas con esperanza.

“Mis papás, aunque nunca lloraron frente a mí, sé que la pasaron muy mal”, expresó.

En medio de su proceso de recuperación y aceptación, Linda Palma buscó el acompañamiento de un especialista en psicología, que le ayudó a derribar prejuicios propios y ese constante temor de mostrarse vulnerable.

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“Hasta ese momento nunca había ido a un psicólogo, tenía la percepción anticuada de que era solo para locos. Fue lo mejor que pude hacer. Ahora disfruto la terapia y me siento mucho más liviana“, reconoció.

La presentadora señaló que actualmente se encuentra bien salud: “Mi tema médico está controlado. Me siento bien, con energía, feliz, me siento linda. Mejor dicho, me siento en el mejor momento de mi vida”, detalló, dejando ver la valentía que tantos seguidores le reconocen y aplauden en redes sociales.