Linda Palma le hizo dura petición a su esposo durante su grave enfermedad; obtuvo contundente respuesta de él: “Me estás insultando”

La famosa presentadora se destapó sobre los momentos más difíciles que ha vivido por su diagnóstico.

Redacción Semana
8 de noviembre de 2025, 12:08 p. m.
Linda Palma y Diego Pulecio
Linda Palma y Diego Pulecio | Foto: Imagen tomada de la cuenta en Instagram: lindapalma

Linda Palma se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, ha demostrado una gran capacidad para adaptarse a distintos formatos, conduciendo con gran amor y habilidad programas de entretenimiento como importantes eventos en vivo.

Linda no solo brilla en los estudios de grabación, también tiene una gran conexión con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde publica momentos de su vida cotidiana, entre ellos, la lucha contra la esclerosis múltiple, enfermedad que le fue diagnosticada desde hace años.

La presentadora abrió su corazón y dio detalles de su relación con Dios.
La presentadora abrió su corazón y dio detalles de su relación con Dios. | Foto: Captura YouTube: Charlas Milagrosas - Instagram @lindapalma / Montaje: Semana

Linda Palma reveló la fuerte petición que le hizo a su esposo por su enfermedad

Recientemente, la reconocida presentadora estuvo como invitada en el pódcast Charlas Divinas, donde habló con sinceridad sobre un aspecto muy personal: su salud.

Durante la conversación, reveló detalles de su diagnóstico y confesó una petición especial que le hizo a su esposo, buscando protegerlo emocionalmente en medio de su proceso de enfermedad.

Contexto: Linda Palma se quebró y habló de su lucha contra la esclerosis múltiple: “Yo no debería caminar”

Palma aseguró que en una de las oportunidades que estuvo hospitalizada, aprovechó el momento para pedirle a su esposo que la abandonara, para que él no sufriera por la enfermedad de ella.

“Una conversación super dura, hablamos del tema o se mencionó como el tema tres veces, cuando ya yo me vi muy mal, acostada en la cama, sin ser capaz de hacer muchas cosas y le decía a él, no tiene sentido que sigas conmigo, tú eres un hombre joven, tienes una vida por delante, para qué te vas a quedar conmigo, si soy una carga [...] no quiero que te quedes conmigo porque tampoco está bien”, afirmó Linda Palma inicialmente.

Además, Palma confesó que en ese momento, su esposo Diego se puso algo molesto por la petición que estaba recibiendo:

“Ya a la segunda o tercera vez que le dije, me dijo: ‘No me digas nunca más eso, porque me estás insultando, yo quiero quedarme, es mi decisión quedarme contigo, quiero que estés bien, quiero cuidarte’”, añadió.

Lina Palma dejó ver en la conversación que su esposo no es una persona malgeniada, pero justo en ese momento mostró una seriedad que ella siempre recordara, pues realmente le incomodó lo que ella le pidió.

Contexto: Linda Palma, presentadora de Caracol, aclaró si tiene en el radar tener un bebé con su esposo; lanzó contundente respuesta

“Él nunca se pone bravo conmigo, es super relajado, pero se ponía ya serio... por eso les digo que gran parte de querer, de seguir adelante es gracias a Diego, le tocó aguantarse cosas muy fuertes”, concluyó la presentadora.

Los internautas reaccionaron a las palabras y la historia de Linda Palma para dejar ver que en situaciones de este tipo, el amor siempre puede más: “Se me aguaron los ojos. El amor todo lo puede”; “Hermoso testimonio, de admirar”; “El amor todo lo puede”; “Nadie como Dios y el amor de un buen hombre”, fueron algunos de los comentarios.

