Con una sonrisa inconfundible y un estilo natural frente a las cámaras, Linda Palma se ha ganado un lugar privilegiado en la televisión colombiana.

Su carisma, espontaneidad y profesionalismo la han convertido en una de las presentadoras más queridas del país, capaz de cautivar tanto a los espectadores como a sus colegas de trabajo.

A lo largo de su trayectoria, ha demostrado una notable versatilidad, conduciendo desde exitosos reality shows hasta grandes eventos en vivo.

Linda Palma reveló detalles de su diagnóstico. | Foto: Foto: Instagram @lindapalma

Producciones como Yo me llamo, La Voz Colombia, La Voz Kids, A otro nivel y Show Caracol hacen parte de su amplio recorrido, en el que ha sobresalido por su talento para crear una conexión genuina con la audiencia.

Más allá de los estudios de grabación, Linda también mantiene una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales. Allí comparte momentos de su vida cotidiana, reflexiones personales y proyectos profesionales, mostrando una faceta más íntima que refuerza su autenticidad y la cercanía que siempre la han caracterizado.

Linda Palma reveló detalles de su enfermedad y lo duro que ha sido afrontarla

Además de esto, de vez en cuando Linda cambia los papeles y es ella quien responde preguntas y cuenta detalles sobre su vida. Recientemente, estuvo como invitada en el pódcast Charlas Divinas, y allí habló sobre uno de los temas más delicados: su salud y su diagnóstico.

Recordando que desde hace años fue diagnosticada con esclerosis múltiple, que se caracteriza por inflamación cerebral y de la médula espinal causada por factores inmunológicos, la presentadora manifestó que los médicos en una recaída que tuvo, no le daban resultados favorables ni muchas esperanzas.

Linda Palma habló de su enfermedad. | Foto: Instagram de Linda Palma

“Si te recuperas puede ser un 60%, ellos me decían 60% o 70% y quedarás con algún tema de discapacidad y ahí fue la fe la que me levantó. Yo si le pedía mucho a Dios estar bien, volver a hacer lo que hago, pero no desde ese lado justamente del ego o de sentirme la más poderosa, sino primero hacer lo que me gustaba y poderle llevar un mensaje lindo a quienes están viviendo lo que yo estaba sufriendo. Dios, si me sacas de esto, me voy a encargar de llevarle a la gente un mensaje de ‘tú puedes’”, explicó Linda en la conversación.

Además, en la misma charla se definió a ella misma como un milagro, pues en muchas ocasiones pensó que no podría salir adelante.