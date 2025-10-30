Linda Palma se quebró y habló de su lucha contra la esclerosis múltiple: “Yo no debería caminar”

En el más reciente capítulo del pódcast Charlas divinas, Linda Palma, una de las presentadoras más queridas de Colombia, abrió su corazón y expuso detalles de los momentos más dolorosos que tuvo que atravesar luego de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

La mujer barranquillera estuvo alejada durante varios años de las pantallas de televisión, pues tuvo que recibir una extensa lista de tratamientos con el fin de mejorar su condición y limitar los fuertes dolores que causa esta enfermedad.

Linda Palma se sinceró sobre esclerosis. | Foto: Instagram de Linda Palma

En medio de lágrimas, se sinceró sobre las dificultades y cómo encontró en Dios un refugio ante los problemas que estuvo viviendo, retomando sus labores en el medio y compartiendo de nuevo con los miles de personas que siguen su carrera.

“Eso es lo que me he cargado desde que Dios me dio ese milagro, yo soy un milagro y se lo digo a la gente. Incluso, a los que no conozco les digo que yo soy un milagro de la vida porque yo no debería estar caminando. Yo no debería haber llegado hoy manejando y haberme estacionado porque no tenía reflejos de nada”, dijo en medio del llanto y la nostalgia de su historia.

La presentadora de producciones como Yo me llamo, La voz kids y Show Caracol confesó que pese a las dificultades y los malestares que tuvo que padecer, encontró en su relación con Dios un espacio para sentir mejor a nivel físico y mental.

“Yo no debería estar haciendo tantas cosas y Dios me dijo: ‘Linda, te voy a dar la oportunidad de volver, pero mira cómo vas a impactar ahora’, entonces todos los días yo me levanto, le agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad para ser una versión mejorada de Linda Palma”, afirmó la comunicadora social.

@charlasdivinasp ✨ En el 5.º capítulo de Charlas Divinas 🎙️ Linda Palma nos cuenta por qué está viva gracias a un MILAGRO. 💬 “Dios me dijo: Linda, te voy a dar la oportunidad de volver… pero quiero ver cómo vas a impactar ahora.” Una charla profunda sobre la batalla más dura de su vida y las enseñanzas que transformaron su fe 🙌 👉 Descubre el capítulo completo del milagro de Linda Palma en el link de nuestra biografía 🔗 Un episodio lleno de fe, esperanza y poder divino, que te recordará que para Dios nada es imposible 🙏 . . . #CharlasDivinas #LindaPalma #Milagros #Dios #Fe ♬ sonido original - Charlas Divinas Podcast

Para finalizar, dejó en claro que es consciente de los espacios en los que tiene oportunidad de mejora y está dispuesta a trabajar en ellos en compañía de Dios.

“Seguramente, tengo que mejorar cosas en mí y superarme en muchas cosas, pero todos los días soy consciente de eso y agradezco infinitamente por tener esa oportunidad”, aseguró frente a las cámaras.

En la sección de los comentarios, los usuarios de TikTok, plataforma en la que se viralizó el video, le dejaron palabras de aliento y la invitaron a mantener la fe en medio de su proceso: