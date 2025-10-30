Suscribirse

Gente

Linda Palma se quebró y habló de su lucha contra la esclerosis múltiple: “Yo no debería caminar”

La presentadora de entretenimiento destapó detalles de su relación con Dios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

30 de octubre de 2025, 11:42 p. m.
La presentadora abrió su corazón y dio detalles de su relación con Dios.
Linda Palma abrió su corazón y dio detalles de su relación con Dios. | Foto: Captura YouTube: Charlas Milagrosas - Instagram @lindapalma / Montaje: Semana

En el más reciente capítulo del pódcast Charlas divinas, Linda Palma, una de las presentadoras más queridas de Colombia, abrió su corazón y expuso detalles de los momentos más dolorosos que tuvo que atravesar luego de haber sido diagnosticada con esclerosis múltiple.

La mujer barranquillera estuvo alejada durante varios años de las pantallas de televisión, pues tuvo que recibir una extensa lista de tratamientos con el fin de mejorar su condición y limitar los fuertes dolores que causa esta enfermedad.

Linda Palma reveló si tiene planes de ser mamá
Linda Palma se sinceró sobre esclerosis. | Foto: Instagram de Linda Palma

En medio de lágrimas, se sinceró sobre las dificultades y cómo encontró en Dios un refugio ante los problemas que estuvo viviendo, retomando sus labores en el medio y compartiendo de nuevo con los miles de personas que siguen su carrera.

“Eso es lo que me he cargado desde que Dios me dio ese milagro, yo soy un milagro y se lo digo a la gente. Incluso, a los que no conozco les digo que yo soy un milagro de la vida porque yo no debería estar caminando. Yo no debería haber llegado hoy manejando y haberme estacionado porque no tenía reflejos de nada”, dijo en medio del llanto y la nostalgia de su historia.

Contexto: Linda Palma aclaró por qué no ha aparecido en Noticias Caracol y qué estuvo haciendo en el extranjero

La presentadora de producciones como Yo me llamo, La voz kids y Show Caracol confesó que pese a las dificultades y los malestares que tuvo que padecer, encontró en su relación con Dios un espacio para sentir mejor a nivel físico y mental.

“Yo no debería estar haciendo tantas cosas y Dios me dijo: ‘Linda, te voy a dar la oportunidad de volver, pero mira cómo vas a impactar ahora’, entonces todos los días yo me levanto, le agradezco a Dios por darme una nueva oportunidad para ser una versión mejorada de Linda Palma”, afirmó la comunicadora social.

@charlasdivinasp

✨ En el 5.º capítulo de Charlas Divinas 🎙️ Linda Palma nos cuenta por qué está viva gracias a un MILAGRO. 💬 “Dios me dijo: Linda, te voy a dar la oportunidad de volver… pero quiero ver cómo vas a impactar ahora.” Una charla profunda sobre la batalla más dura de su vida y las enseñanzas que transformaron su fe 🙌 👉 Descubre el capítulo completo del milagro de Linda Palma en el link de nuestra biografía 🔗 Un episodio lleno de fe, esperanza y poder divino, que te recordará que para Dios nada es imposible 🙏 . . . #CharlasDivinas #LindaPalma #Milagros #Dios #Fe

♬ sonido original - Charlas Divinas Podcast

Para finalizar, dejó en claro que es consciente de los espacios en los que tiene oportunidad de mejora y está dispuesta a trabajar en ellos en compañía de Dios.

“Seguramente, tengo que mejorar cosas en mí y superarme en muchas cosas, pero todos los días soy consciente de eso y agradezco infinitamente por tener esa oportunidad”, aseguró frente a las cámaras.

Contexto: Linda Palma confesó cómo es su vida luego de ser diagnosticada con esclerosis múltiple

En la sección de los comentarios, los usuarios de TikTok, plataforma en la que se viralizó el video, le dejaron palabras de aliento y la invitaron a mantener la fe en medio de su proceso:

“Es un milagro de Dios, no de la vida”; “Ella se ve muy bonita, tierna y sencilla”; “Qué bueno reconocer que Dios hace maravillas”; “La sangre poderosa de mi Señor de los milagros te sanará por siempre. Dios te bendiga, Linda Palma”, y “Es verdad, ella es un milagro de Dios”, escribieron.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Cambios en Millonarios empezarían con refuerzo categórico: pasó por Selección y podría llegar

2. Quiénes sí y quiénes no pueden transitar con parrillero en Bogotá desde este 30 de octubre; así aplica la norma para los motociclistas

3. Estados Unidos identificó objetivos en Venezuela para posibles ataques si Trump los aprueba: se incluyen instalaciones militares

4. Filtraron el futuro de Alberto Gamero tras eliminación del Deportivo Cali: hay revuelo

5. Los disfraces más icónicos de las celebridades: desde Kendall Jenner hasta Justin y Hailey Bieber

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Linda PalmaEsclerosis Múltiple

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.