Suscribirse

GENTE

Linda Palma aclaró por qué no ha aparecido en Noticias Caracol y qué estuvo haciendo en el extranjero

La presentadora compartió a través de sus redes sociales la razón por la que estuvo ausente.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

4 de septiembre de 2025, 2:31 a. m.
La razón por la que Linda Palma no ha aparecido en 'Noticias Caracol'.
La razón por la que Linda Palma no ha aparecido en 'Noticias Caracol'. | Foto: Captura de Instagram @lindapalma

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, por su carismática personalidad, su gran talento frente a las cámaras e inigualable belleza en los diferentes programas que ha aparecido como La Voz Kids.

Durante varios años, aproximadamente una década, la barranquillera ha hecho parte de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, en donde se ha destacado por su icónica frase al finalizar las notas: “La vida es linda” y ha construido una carrera destacada.

Contexto: Linda Palma, presentadora de Caracol, aclaró si tiene en el radar tener un bebé con su esposo; lanzó contundente respuesta

Sin embargo, desde hace unos días, los televidentes y los seguidores se han preguntado por su ausencia en el noticiero y surgieron dudas de lo que pudo haber sucedido.

¿Por qué Linda Palma no ha estado en el programa informativo?

A raíz de las especulaciones que circulaban en redes sociales, la presentadora aclaró que no se trata de un problema de salud ni laboral, sino que se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia.

La oriunda de la ciudad de Barranquilla, la cual se conoce como Puerta de Oro de Colombia, compartió a través de su perfil en Instagram, en el que tiene más de 1.5 millones de seguidores, que se encuentra de viaje en el extranjero.

En sus más recientes publicaciones, dio a conocer que estrenó su nuevo pasaporte explorando la famosa isla de Curazao, y por medio de varios videos e imágenes compartió un poco de lo que realizó.

“La pasé brutal e hice de todo ¿Cuál de estos es tu plan favorito?: 1. Paseo en Katamaran. Kokomo Beach, Curaçao. 2. Recorrido por la isla en scooter eléctrica. 3. Descubrir sus calles coloridas. 4. Bailar y cantar con nuestros artistas favoritos”, escribió Linda.

Contexto: La razón por la que la actriz Mabel Moreno entró en pánico y casi se lanza de un taxi: “Déjame acá, déjame acá”

En menos de un día, la publicación ha superado los tres mil me gusta y 50 comentarios, donde los amigos y seguidores aprovecharon para responder la pregunta, decirle que se disfrutará el lugar e incluso, le mandaron saludos.

“¡Todos los planes son muy top! ¡Quiero volver ya! Tremendo parche”; “Hola Linda Palma, te mando un saludo grande desde la sucursal del cielo”; “Disfruta tu descanso en la naturaleza de Curazao”; “Disfrútalo, te lo mereces”; “Qué paisajes tan hermosos, que rico ese viaje de descanso. Felicitaciones”; entre otros.

¿Linda Palma ha pensado en tener hijos con su esposo?

A principios de año, por medio de una dinámica en su perfil, la presentadora respondió varias preguntas a sus seguidores, entre ellas si tenía planeado tener hijos con su pareja Diego Pulecio.

“Jajaja, no Luis. Mi esposo y yo no hemos pensado en hijos por ahora”, afirmó Linda. Sin embargo, tampoco negó la idea de que en un futuro lo puedan llegar a contemplar.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La pelea entre hinchas de Quindío y Nacional que opacó el juego por Copa BetPlay: video de lo que pasó

2. Ana Karina Soto destapó preocupante diagnóstico médico y dio fuerte noticia a sus seguidores

3. La letal bacteria ‘come carne’ pone en alerta a expertos en EE. UU.: “definitivamente, esto no es normal”

4. Remontada de locura: Astros y Yankees se enfrentaron en medio de jonrones, expulsiones y errores de pesadilla

5. El famoso coreano que vive en Colombia confesó por qué tuvo depresión cuando era niño: “Yo dije, Dios no me quiere”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Linda PalmaPresentadora de televisiónPresentadora colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.