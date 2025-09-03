Linda Palma aclaró por qué no ha aparecido en Noticias Caracol y qué estuvo haciendo en el extranjero

Linda Palma es una de las presentadoras más queridas de la televisión colombiana, por su carismática personalidad, su gran talento frente a las cámaras e inigualable belleza en los diferentes programas que ha aparecido como La Voz Kids.

Durante varios años, aproximadamente una década, la barranquillera ha hecho parte de la sección de entretenimiento de Noticias Caracol, en donde se ha destacado por su icónica frase al finalizar las notas: “La vida es linda” y ha construido una carrera destacada.

Sin embargo, desde hace unos días, los televidentes y los seguidores se han preguntado por su ausencia en el noticiero y surgieron dudas de lo que pudo haber sucedido.

¿Por qué Linda Palma no ha estado en el programa informativo?

A raíz de las especulaciones que circulaban en redes sociales, la presentadora aclaró que no se trata de un problema de salud ni laboral, sino que se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su familia.

La oriunda de la ciudad de Barranquilla, la cual se conoce como Puerta de Oro de Colombia, compartió a través de su perfil en Instagram, en el que tiene más de 1.5 millones de seguidores, que se encuentra de viaje en el extranjero.

En sus más recientes publicaciones, dio a conocer que estrenó su nuevo pasaporte explorando la famosa isla de Curazao, y por medio de varios videos e imágenes compartió un poco de lo que realizó.

“La pasé brutal e hice de todo ¿Cuál de estos es tu plan favorito?: 1. Paseo en Katamaran. Kokomo Beach, Curaçao. 2. Recorrido por la isla en scooter eléctrica. 3. Descubrir sus calles coloridas. 4. Bailar y cantar con nuestros artistas favoritos”, escribió Linda.

En menos de un día, la publicación ha superado los tres mil me gusta y 50 comentarios, donde los amigos y seguidores aprovecharon para responder la pregunta, decirle que se disfrutará el lugar e incluso, le mandaron saludos.

“¡Todos los planes son muy top! ¡Quiero volver ya! Tremendo parche”; “Hola Linda Palma, te mando un saludo grande desde la sucursal del cielo”; “Disfruta tu descanso en la naturaleza de Curazao”; “Disfrútalo, te lo mereces”; “Qué paisajes tan hermosos, que rico ese viaje de descanso. Felicitaciones”; entre otros.

¿Linda Palma ha pensado en tener hijos con su esposo?

A principios de año, por medio de una dinámica en su perfil, la presentadora respondió varias preguntas a sus seguidores, entre ellas si tenía planeado tener hijos con su pareja Diego Pulecio.