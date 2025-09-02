Mabel Moreno es una de las actrices que ha logrado ganarse el corazón de los televidentes por su participación en diferentes producciones como Medusa, La ley del corazón, Café con aroma de mujer, Chepe Fortuna, entre otras.

En la telenovela colombiana La reina del flow, la barranquillera interpretaba a Gema Granados de Cruz, la esposa de Charly Flow, el protagonista de la historia, el cual es representado por Carlos Torres y quien decidió hacerle una pesada broma a su amiga.

El actor compartió a través de sus redes sociales, y su nuevo perfil llamado Pranky, que se iba a vengar de su compañera de grabación, haciéndole creer que se había subido al carro equivocado.

Todo comenzó cuando Carlos se comunicó con ella para hacerle creer que una marca la quería contratar para ser su imagen y que tenían que reunirse para definir la información, así que ellos se encargarían de enviarle el transporte para que la llevará al punto de encuentro.

En la primera parte de la broma se observa cuando el actor se comunica con Robert, el hombre que conducía el taxi que recogió a Mabel. Al llegar a la casa de la actriz, ella preguntó a nombre de quién estaba el servicio, rectificó mediante un mensaje con la mujer que se estaba comunicando y se subió al vehículo.

A los pocos minutos, la barranquillera le preguntó a quien estaba haciendo de taxista a cuánto tiempo estaban del lugar; él le respondió que a 20 minutos y después dijo: “Listo, compañero, por acá saliendo para allá”, frase que puso un poco nerviosa a Mabel y lo miró con asombro.

Al cabo de un rato, la actriz le pidió al conductor que le confirmara la dirección. Robert afirmó que se dirigían hacia el centro y ella mandó un audio diciendo: “Muñeca hermosa, creo que me subí al carro equivocado”, y el video termina con la palabra “Continuará”.

En la segunda parte de la broma, Mabel se notaba asustada y le pidió al hombre que se devolviera porque no iban para el lugar al que a ella le habían dicho, él le respondió: “Claro, dame un segundito, por fa”, y continuó conduciendo hacia delante.

La actriz intentó bajar el vidrio, pero el conductor le comentó que todos estaban dañados, por lo que la barranquillera le gritó: “Déjame acá, déjame acá”, y Robert le dijo que no podía parar en ese sitio.

Al ver que el conductor no paraba, Mabel Moreno decidió abrir la puerta del copiloto, mientras decía groserías y le exigía detenerse. Al momento de bajarse, salió Carlos Torres, que se encontraba en un vehículo detrás de ella y le dijo que era una broma.

¿Cuál fue la reacción de Mabel al ver el video?

En una publicación en su perfil, la actriz explicó que desde el principio tuvo miedo porque sabe lo peligroso que es subirse a un carro equivocado en la ciudad y cuando escuchó que iban para el centro tuvo pensamientos de que iba a aparecer en las noticias.