Andrés Sandoval destapó la verdadera razón por la que ‘lo sacaron’ de ‘La Reina del Flow 3′.

No obstante, según se ha podido observar por medio de las redes sociales, el actor no fue convocado a las grabaciones de la tercera entrega, las cuales se están llevando a cabo en la actualidad, lo que ha generado una gran cantidad de preguntas entre las personas que esperaban seguir conociendo la historia de su personaje.

"Desafortunadamente hoy en día la gente cree que puede meterse en tu vida privada porque eres figura pública" ¿Por qué Andrés Sandoval ya no hace parte del elenco de La Reina del Flow? Esto fue lo que dijo.

Finalmente, dejó en claro que varias de las situaciones negativas que se han hecho públicas con respecto a su vida personal, especialmente relacionadas con la madre de sus hijos; los encargados del casting no lo tuvieron en cuenta para la tercera parte de la novela que coprotagonizaba con Carolina Ramírez y Carlos Torres.

“De ‘La Reina del Flow 3′ me sacaron y esa es la realidad. Estamos tratando de mostrar el por qué pasó“, dijo frente a los micrófonos de la estación de radio.

“Desafortunadamente, la vida personal mal contada en redes sociales, y a mis espaldas en el medio, han generado que ciertas personas me excluyan de algunos proyectos. Uno de esos fue La Reina de Flow 3, pero bueno (...) Me dijeron mas o menos de frente, pero sí, evidentemente, hay la comunicación clara y las conversaciones puntuales por las que prefirieron no tenerme”.