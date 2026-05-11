Carolina Ramírez volvió a despertar la ilusión de los seguidores de La reina del flow, luego de unas declaraciones que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

La actriz, recordada por interpretar a Yeimy Montoya durante tres temporadas de la exitosa producción colombiana, habló sobre la posibilidad de regresar a una eventual cuarta entrega de la serie y dejó abierta una puerta que emocionó a muchos fanáticos.

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Las declaraciones se dieron durante una entrevista realizada por el reportero de entretenimiento John Kha para su contenido en TikTok.

En medio de la conversación, el creador de contenido decidió preguntarle directamente sobre un posible regreso a la producción que marcó gran parte de su reciente carrera en la televisión.

“Carolina, si te dijeran para volver a la cuarta temporada de alguna manera, ¿volverías?”, cuestionó.

Ante la pregunta, la actriz respondió con humor y sin cerrar completamente la posibilidad de regresar a la historia.

Carolina Ramírez interpreta a Yeimy Montoya en 'La reina del flow'. Foto: Foto: Caracol TV

“No sé, voy a pensarlo. De ahí allá lo pienso”, dijo entre risas.

Aunque se trató de una respuesta corta, fue suficiente para que las redes sociales reaccionaran. Muchos seguidores de la serie comenzaron a comentar el video y a pedir el regreso de la actriz, asegurando que la historia perdió fuerza tras su salida.

Tras la salida de Carolina Ramírez, la producción decidió darle un giro importante a la historia. El papel de “la reina” fue reemplazado por Alisson Joan, quien interpretó a Sky durante las grabaciones de la más reciente entrega.

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Además, los guionistas tomaron la decisión de darle un cierre definitivo al personaje de Yeimy Montoya. En la serie, la cantante murió debido a complicaciones de salud derivadas del lupus, enfermedad que terminó provocándole una insuficiencia cardiaca.

La escena de su despedida impactó a muchos televidentes, ya que el personaje falleció mientras estaba en los brazos de Charly Flow, quien fue su pareja y también el padre de sus dos hijos.

Desde entonces, varios seguidores han asegurado que dejaron de ver la serie tras la muerte del personaje principal. Precisamente, luego de las recientes declaraciones de la actriz, las redes sociales se llenaron de comentarios pidiendo su regreso.

“Sin ella no hay serie, ella es la mejor”; “Cuando supe que se murió no la vi más, no me gustó”; “Que no haya dicho que no, me mantiene con esperanzas”, y “Por favor, que vuelva”, son algunas de las palabras que se leen.