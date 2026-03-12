Andrés Sandoval removió fibras y reaccionó a muerte de Yeimy Montoya en ‘La reina del flow 3′

La tercera temporada de La reina del flow estrenó recientemente nuevos capítulos, permitiendo que los seguidores de la historia descubrieran cuál sería el destino de Yeimy Montoya, la recordada protagonista interpretada por Carolina Ramírez. Tras convertirse en una de las producciones más exitosas de la televisión colombiana, la trama finalmente le dio un cierre al querido personaje, generando un fuerte impacto entre los televidentes.

Carolina Ramírez habló sobre final de Yeimy en ‘La reina del flow 3’ y expuso verdad: “Nunca me lo dijeron”

Según lo mostrado en esta nueva entrega, el desenlace de la protagonista resulta muy distinto al de otros personajes. En la tercera temporada, Yeimy enfrenta una situación de salud complicada, pues padece dos enfermedades que terminan deteriorando su estado con el paso del tiempo.

La historia muestra cómo Yeimy Montoya, pese a su fortaleza, no logra recuperarse y finalmente fallece. Antes de partir, la cantante se despide de Charly Flow y también de su hija, en una escena cargada de emoción que marcó el cierre definitivo de su camino.

Con este final, el personaje se despide después de haber vivido intensamente, entregándolo todo por la música, el amor y su familia, dejando así una huella profunda en los fanáticos que siguieron su historia desde el inicio de la exitosa producción.

La reina del flow, tercera temporada. Foto: Caracol Televisión

Ante esto, tras conocerse las declaraciones de Carlos Torres sobre lo ocurrido, los fanáticos se percataron de una publicación que realizó Andrés Sandoval, reaccionando a la polémica alrededor de la producción de Caracol Televisión.

El artista compartió una imagen en la que se le veía encarnando a su personaje en la serie, pese a que en esta tercera temporada no fue incluido. En dicho post, el actor lanzó una pregunta a su estilo, cuestionando la muerte de Yeimy Montoya.

“¿Cómo así parcero que se nos fue la pececita?”, escribió en una historia, donde acompañó el contenido con la canción Furia, que hace parte de la producción.

Andrés Sandoval reaccionó a La reina del flow 3. Foto: Instagram @andresando

Andrés Sandoval fue foco de miradas en el pasado, luego de que su personaje Juancho no haya sido integrado en la trama. Todo se debió, aparentemente, a los temas externos que lidió el famoso con su expareja en un ámbito legal.