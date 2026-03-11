Carolina Ramírez habló sobre final de Yeimy en ‘La reina del flow 3’ y expuso verdad: “Nunca me lo dijeron”

La reina del flow 3 lanzó sus nuevos capítulos recientemente, abriéndole la puerta a los fanáticos para conocer el destino de Yeimy Montoya, la comentada protagonista que fue interpretada por Carolina Ramírez. Tras marcar una huella en la televisión, esta historia le dio un cierre al querido personaje, golpeando al público.

Esta fue la causa de muerte de Yeimy Montoya, en ‘La Reina del Flow’; Carolina Ramírez se despidió tras fulminante final

De acuerdo con lo que quedó registrado, el personaje principal tiene un desenlace en esta tercera temporada muy distinto al resto, ya que sufre dos enfermedades y cierra sus ojos para siempre.

Yeimy Montoya muere tras deteriorarse con el pasar del tiempo, despidiéndose de Charly Flow y de su hija. La cantante no logró salvarse, llegando a una etapa en la que entregó todo y vivió lo que debía con sus seres amados.

Sin embargo, el descontento del público fue inmenso, al punto de estallar en redes sociales, por lo que quedó registrado. Muchos rechazaron el final que se le dio a La reina del flow, pues no era justo con todo lo que pasó desde su niñez.

No obstante, Carolina Ramírez aprovechó un espacio en las plataformas digitales y se pronunció con un video que grabó en 2024, precisamente cuando asumió por tercera vez el papel. La artista fue contundente con sus palabras, indicando que se había enterado del final de Yeimy cuando llegó a Colombia.

La celebridad fue sincera y reveló que le dolió mucho enterarse de lo que ocurriría con su personaje, por lo que suponía que a los fans les afectaría el doble.

“Hace dos semanas recién, recibí la noticia de lo que iba a pasar con el personaje. De verdad que lo siento mucho, ya que así como fue doloroso para mí, y para todos nosotros, no puedo imaginarlo para ustedes, que han seguido tan de cerca a este personaje. Lo asumo, lo recibo con mucha humildad, con mucho amor”, comentó.

“Me parece interesante abordar esto como actriz. Para Yeimy va a ser un gran final; me emociona de alguna manera poder interpretar la fase de una persona que está muriendo y sobre todo de un personaje como este, que vivió tantas cosas. Yo siempre creí que no iba a llegar a viejita por todo lo que pasó”, agregó.

Carolina Ramírez, que espera su primer bebé, fue puntual en que no sabía nada y tampoco le dijeron lo que sucedería, por lo que intuía que sería una posibilidad. Allí reconoció que la impactó mucho esto, asimilándolo con el pasar de las horas.

“Yo no lo sabía, créanme, nunca me lo dijeron… lo intuí, de pronto en algún momento me preocupé de que fuera a pasar, no me lo comunicaron. Me lo dijeron acá, cuando ya estaba aquí y fue medio impactante las primeras horas”, comentó a la cámara.

“Perdón, sé que van a sufrir, o que ya sufrieron si vieron el final. Soltar a Yeimy es un gran trabajo que tengo que hacer, con mucho amor”, aseveró.

Al final del clip se ven unas imágenes que grabó la artista al final del rodaje, reflejando el sentimiento que la inundaba. Expresó que quedaban cuatro escenas, pero que aceptaba todo lo que había pasado y soltaba realmente este proyecto.

“Un poco triste también, todo fue como tenía que ser. Lo acepté, lo acepto, es difícil. Pero es como vivir una muerte de verdad, es como vivir la experiencia de habitar una muerte muy sentida. Muchas gracias a todos”, concluyó.