Carolina Ramírez confesó dificultades que atravesó por su embarazo a los 42 años: “Terminé hospitalizada siete días”

Carolina Ramírez se ha consolidado como una de las figuras más destacadas de la televisión colombiana. Su talento la llevó a protagonizar producciones que marcaron época y a proyectar su carrera más allá de las fronteras nacionales, logrando reconocimiento en otros mercados gracias a la fuerza de sus interpretaciones.

Proyectos como La reina del flow, Jack el despertador, Séptima Puerta, La hija del mariachi y La Pola forman parte del recorrido con el que la actriz caleña se ganó el afecto de una amplia audiencia. En redes sociales, sus seguidores no solo celebran sus trabajos en pantalla, sino que también muestran interés constante por conocer aspectos de su vida fuera de los reflectores.

Aunque la artista ha optado históricamente por mantener su ámbito familiar en la privacidad, sorprendió a su comunidad digital al revelar una noticia personal. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Carolina Ramírez confirmó que se encuentra esperando a su primer hijo, noticia que desató una ola de mensajes de felicitación y emoción entre quienes han seguido de cerca su carrera.

La celebridad fue contundente al asegurar que el sexo del bebé se sabría únicamente cuando naciera, por lo que esperaba que no le preguntaran ni indagaran al respecto.

Sin embargo, recientemente, la famosa fue foco de reacciones tras una entrevista que concedió a Carlos Vargas, su amigo, donde contó las dificultades que ha atravesado con su embarazo.

Ramírez conversó en Vibra y se centró en esos capítulos incómodos que ha enfrentado a sus 42 años, mientras espera la llegada de su primer bebé. Allí reveló un detalle inesperado, centrado en un hematoma que le encontraron al inicio del proceso de gestación, y en una hospitalización que requirió.

“Cuando tienes 42 años y estás embarazada, es como decir, Dios, puede hacer cualquier cosa. Me encontraron un hematoma al inicio del embarazo, pero nada grave. Luego regresé a Colombia y estuve ocupada con los preparativos de La reina del flow, asegurándome de dejar todo listo para el lanzamiento. Esos cuatro días de trabajo me jodieron y terminé hospitalizada siete días”, contó.

Carolina Ramírez fue contundente al mencionar que compromisos laborales la llevaron a estar en la capital por un largo tiempo, evitando que pasara más sustos con el embarazo. Desde su perspectiva, la naturaleza, la ciudad y los obstáculos hicieron que toda la experiencia fuera única.

“Me pegué un susto durísimo. Todo diciembre estuve acostada. Estuve en Bogotá prácticamente inmóvil, no podía viajar a Cali, y tampoco me querían dejar tomar un avión hacia México. Sin embargo, lo logré y, aunque fue difícil, todo salió bien”, afirmó, mientras agregaba: “Estoy perfecta, y todo bien”.

Por el momento habrá que esperar para conocer detalles de esta noticia, dejando avanzar la gestación del bebé y así saber cómo será aquel proceso materno de la estrella de la pantalla chica.