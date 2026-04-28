En una reciente entrevista concedida al programa El klub de la emisora La Kalle, el actor español Emmanuel Esparza compartió detalles inéditos sobre su trayectoria en la televisión colombiana. Con la honestidad que lo caracteriza, el intérprete se refirió a la dinámica de trabajo que mantuvo con el reconocido actor Robinson Díaz durante las grabaciones de la serie Mentiras perfectas, una producción que marcó un hito en su carrera en el país.

Guillo Vives revela que lleva 5 años sin hablar con su hermano Carlos Vives: “Desde el entierro de mi papá”

Durante la conversación, Esparza aclaró que la tensión vivida en el set no fue producto de una falta de respeto personal, sino más bien de un “choque de momentos profesionales” y diferencias en el método de trabajo. En aquel entonces, Esparza asumía su segundo papel protagónico en Colombia, mientras que Robinson Díaz, consolidado como uno de los grandes referentes de la actuación nacional, interpretaba al antagonista.

“Ya me habían hablado de él, pero no lo tenía ubicado. Evidentemente yo iba conociendo gente mientras trabajaba”, admitió el español. Según su relato, la seriedad y el rigor de Díaz en el set crearon una atmósfera cargada. Sin embargo, Esparza fue enfático en reconocer el talento de su colega: “Él es muy, muy serio trabajando, pero lo que te da cuando estás en toma es brutal. Cualquier actor que se dedica a esto sabe perfectamente cuando tiene a un actor de verdad delante”.

Este “raye”, como él mismo lo denominó, parece haber quedado en el pasado como una anécdota de aprendizaje profesional, destacando que Díaz es considerado en el medio como un “primera espada” de la actuación en Colombia, especialmente por su labor en el teatro.

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista fue la comparación que hizo Esparza entre la forma de grabar escenas de alto contenido erótico hace una década y la actualidad. El actor recordó con humor y naturalidad que, durante el rodaje de Mentiras Perfectas, la logística era mucho más informal y, en ocasiones, incómoda.

Esparza confesó que, ante la ausencia de protocolos modernos, solía circular por los pasillos del canal Caracol de una manera particular para agilizar el trabajo: “Yo me paseaba por aquí con un tanga maricha brasileño”, comentó entre risas, explicando que cuando se le veía con su albornoz y café en mano, el equipo ya sabía que se avecinaba una jornada maratónica de escenas de cama. “Aquello sí que era complicado”, añadió, refiriéndose a la exposición física y emocional de aquel entonces.

¿Quién es Yeimy Paola Vargas, actriz del ‘Joe, la leyenda’, investigada por la Fiscalía por millonario contrato?

En contraste con sus experiencias pasadas, el actor destacó la profesionalización de la industria en producciones recientes como Perfil falso, de Netflix. En esta etapa de su carrera, Esparza ha contado con el apoyo de “coaches de intimidad”, figuras encargadas de garantizar el bienestar y el consentimiento de los actores durante secuencias sensibles.

Para esta serie, el español tuvo que aprender Shibari, una técnica japonesa de bondage artístico. Bajo la tutoría de un experto, Esparza se sumergió en este arte para asegurar la veracidad de su interpretación. “Él me lo hizo a mí primero... porque quería que yo sintiera en las muñecas lo que yo iba a hacerle a la mujer”, explicó, calificando la experiencia como algo estéticamente “precioso” que combina el erotismo con una técnica rigurosa.