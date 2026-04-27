Guillo Vives revela que lleva 5 años sin hablar con su hermano Carlos Vives: “Desde el entierro de mi papá”

En una reciente y reveladora entrevista para el programa La Red de Caracol Televisión, el artista y empresario gastronómico Guillermo ‘Guillo’ Vives abordó con franqueza el estado actual de la relación con su hermano, el reconocido cantante Carlos Vives. Tras años de especulaciones en medios de comunicación sobre una fractura entre ambos, Guillo detalló cómo gestiona el vínculo familiar, la crianza de sus hijos y el papel mediador de su madre.

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La relación entre los hermanos Vives ha estado bajo el escrutinio público desde que se dio a conocer su separación comercial en el emblemático proyecto Gaira Café. Durante la conversación con el presentador Carlos Vargas, Guillermo enfatizó que, si bien han existido desacuerdos, estos no han derivado en un bloqueo total de los vínculos familiares, especialmente en lo que respecta a las nuevas generaciones.

“A mí no me interesa buscar en este momento nada porque es que nada por parte mía está quebrado”, afirmó Guillermo, sugiriendo que, aunque no existe una comunicación constante, no guarda resentimientos que impidan el contacto entre sus hijos y su tío.

Uno de los puntos más relevantes de la entrevista fue la mención de que sus hijos ya conocen el hogar del intérprete de La tierra del olvido. Según explicó Guillermo, sus hijos admiran a su tío y él ha fomentado que esta relación crezca de forma natural, sin “contaminarlos” con las diferencias que los adultos hayan podido tener en el pasado.

“Mis hijos ya han ido a su casa... la relación entre primos hermanos funciona perfectamente”, señaló el empresario. En este proceso, destacó el rol de su madre, quien ha actuado como un puente neutral, trasladando a los nietos entre ambos hogares sin tomar partido en las diferencias de sus hijos.

A pesar de la apertura al diálogo que manifestó en La Red, Guillermo Vives también ha ofrecido declaraciones en otros espacios, como el medio La Kalle, donde precisó la duración del distanciamiento directo. Según su testimonio, la última vez que conversó formalmente con Carlos fue en 2021, durante el funeral de su padre en Santa Marta.

Este dato sitúa el silencio entre los hermanos en un periodo de aproximadamente cinco años. Guillermo atribuye parte de esta desconexión a su total entrega a la paternidad. “He estado muy distraído por mis hijos. He sido un papá entregado: los llevo al bus, hago tareas con ellos, les enseño a leer y escribir”, explicó, subrayando que su prioridad absoluta es el núcleo familiar que ha construido junto a su esposo.

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Guillermo y Carlos Vives no solo comparten lazos de sangre, sino una historia de colaboración artística y empresarial que marcó la cultura bogotana y colombiana durante décadas. El hecho de haber compartido cuarto en su infancia y haber trabajado hombro a hombro en la industria del entretenimiento hace que su actual distanciamiento sea un tema de interés nacional.

No obstante, Guillermo cerró el tema con una postura de apertura moderada: “Yo estoy en condiciones de oír, de diálogo, de lo que sea, pero que las cosas se den”. Por ahora, el acercamiento parece limitarse al ámbito de los nietos y la abuela, manteniendo una distancia respetuosa en el plano personal y profesional.