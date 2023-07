Guillermo Vives se destapó sobre ‘ruptura’ familiar con Carlos Vives; ventiló si lo extraña: “Donde me vea, sale corriendo”

“Sí, sigo sin hablarme con Carlos. No me da tristeza (…) Carlos no ha sido, de pronto, tan familiar como lo he sido yo. Tan apegado a su familia como lo he sido yo. No sé si por el hecho de ser gay siempre fui muy dado a mi familia. Pero él no, él ha sido como decían las mamás paisas en esa época: oscuridad en la casa y claridad en la calle. Entonces, siempre Carlos ha sido como de amigos y de cosas y de su ghetto, pero no, realmente no lo extraño”, aseguró, explicando un poco de la dinámica en su núcleo familiar.