Carlos Vives se destapó sobre los sacrificios que tuvo que hacer en su carrera: “Sufría mucho”

Pocos artistas colombianos han trascendido tanto internacionalmente como Carlos Vives. El artista llevó tanto el vallenato, como el ritmo de instrumentos tradicionales tales como el acordeón o la gaita al plano global y a los distintos continentes con sus presentaciones. Sin embargo, no es algo de poco tiempo para acá, sino que su trayectoria tiene más de 30 años.

Con 61, el samario ha sido actor, compositor, productor, cantante y hasta empresario. Y aunque ha tenido éxito en todas las áreas en las que lo ha intentado, recientemente confesó que no siempre fue tan sencillo estar en la cima.

“Hace 30 años nos empezaron a pasar cosas que no habíamos ni sospechado que nos fueran a pasar; yo empecé a viajar demasiado, nació mi primer hijo, nació mi segunda hija, era muy difícil porque tenía que irme todo el tiempo y sufría mucho”, comentó en entrevista con la emisora La FM.

CARLOS VIVES - Foto: Esteban Vega La Rotta

De esta manera, aunque el reconocimiento iba llegando poco a poco para él, al mismo tiempo se aumentaban las responsabilidades y tuvo que hacer sacrificios, a fin de poder seguir adelante sin desfallecer. Hasta su integridad se vio en juego, según confesó.

“Mentí en el trabajo para poder estar con mis hijos. Mi vida ha sido un poquito eso, tratar de entender eso. Hoy tengo una familia que me permite no sufrir tanto eso, porque Claudia viaja y me acompaña, los pelados cuando pueden se van conmigo”, reveló el intérprete.

Diciendo lo anterior, Vives explicó que ahora su familia es total prioridad y que con experiencia ha aprendido a equilibrar el tiempo.

Recientemente, el magdalenense se destacó con una gira en los Estados Unidos y con su aparición en la serie de Disney+, ‘El club de los graves’ . En el show le dio vida al profesor Amaranto Molina, recordando así sus días frente a las pantallas como actor. Estuvo en telenovelas como ‘Escalona’, ‘Gallito Ramírez’ o ‘La estrategia del caracol’.

Vives fue uno de los latinos invitados a participar en la reciente entrega de los Premios Grammy. - Foto: ap

Carlos Vives tendrá concierto en Bogotá: esta es la fecha, lugar y los precios de las boletas

Para nadie es un secreto que Carlos Vives es uno de los artistas colombianos que más representa al país en el extranjero, sus temas con sonidos nacionales han dejado huella en cada lugar en el que canta. Aunque, también sorprendió a todos con el lanzamiento de la serie, con la que vuelve a lo grande a la actuación .

Y tras 30 años de carrera musical, el samario anunció que se presentará el próximo 15 de diciembre en el estadio El Campín para celebrar su trayectoria en la industria de la música.

La gira “El tour de los 30″ arribará a Colombia tras un recorrido por Sudamérica, Estados Unidos y varias ciudades de Europa. Por lo tanto, irá revelando detalles e invitados que acompañarán a Carlos Vives en escena.

En varias oportunidades, Vive ha llenado El Campín con sus conciertos. Por ejemplo, en 1992, 1995, 2001 y, hace ocho años en el 2015, hizo historia reuniendo en este mismo lugar a más de 50 mil personas con su regreso y tras el éxito de “Volví a Nacer” en el evento llamado “Más Corazón Profundo”.

Ahora, en este 2023, hará un excelente espectáculo que unirá generaciones en torno a los ‘hits’ mundiales que empezaron con sus clásicos vallenatos y que han llevado al público a través del Rock de mi Pueblo y la provincia.

“La emoción de cantar en El Campín es la misma de hace 30 años al lado de mi Provincia, viva ‘El Rock de mi Pueblo’ y viva el Nemesio Camacho”, aseguró el artista que por estos días anda estrenando disco: ‘Escalona nunca se había grabado así’, en el que vuelve (y retoma) los éxitos eternos del maestro Rafael Escalona.

La preventa comenzará este 30 de mayo, que será abierta al público y con precios mucho más económicos. Tuboleta serán los encargados de vender la boletaría para el ‘show’. Carlos Vives celebró 30 años de carrera y, cual rockstar, rompió una guitarra en el escenario .