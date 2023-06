Así luce Paola Jara a sus 40 años en bikini

Jessi Uribe y Paola Jara conforman una de las parejas colombianas más comentadas y queridas en las redes sociales. Desde hace ya un considerable tiempo, los dos artistas de música popular decidieron darse el sí en el altar en medio de controversias por una supuesta infidelidad a la exesposa de Jessi, mientras sus carreras se fueron consolidando cada vez más.

No obstante, así como el bumangués y la antioqueña tienen millones de seguidores que los apoyan en redes sociales, del otro lado de la balanza hay internautas que suelen criticarles hasta el más mínimo detalle.

Cantante y representante femenina del género popular. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Como es común en la intérprete de Salud por él, en diferentes ocasiones ocupa la portada de los portales de chismes y entretenimiento por su característica forma de vestir, pues ella misma aparece con ‘outfits’ que generan todo tipo de reacciones y comentarios en los escenarios digitales.

A sus 40 años, la cantante sigue acaparando las miradas, gracias a su atractivo físico, que no duda en mostrar con diminutos trajes de baño.

Recientemente, Paola Jara subió una publicación a su red social de Instagram tomando el sol durante unas merecidas vacaciones en Cap Cana, República Dominicana, donde vistió un pequeño y sensual vestido de baño.

“Se trabaja y se descansa también. Esta semana desde Capcana”, fue el mensaje con el que acompañó su publicación que cuenta con más de 106.000 reacciones en menos de 24 horas.

“Mamacita linda”, “Bombonsote”, “La cuarentona más linda”, “El cuerpazo”, “Hermosa y talentosa”, “Brillas como el sol”, “Regia”, “Uff qué figura, Pao”, “regia”, “la más divina”, se lee en los comentarios de la publicación en Instagram.

Se querían hacer pasar por la artista para estafar a sus seguidores

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

En medio de su éxito y reconocimiento nacional e internacional, Paula Andrea Zapata Jaramillo, nombre real de la artista, se tomó unos días de descanso por un motivo especial, la llegada de sus 40 años. Hace poco Paola y su pareja, Jessi Uribe, celebraron con una romántica cena y viaje que cumplían un año desde que se casaron en una hacienda en el departamento de Antioquia.

Es así como esta pareja hace poco llamó la atención en medio del cumpleaños número 40 de Jara. Jessi buscó la forma de celebrarle esta ocasión a su esposa, pero unas personas les amargaron el festejo.

En su cuenta oficial de Instagram, Paola comentó que alguien se estaba haciendo pasar por ella para estafar a las personas: “Pilas se hacen pasar por mí y les piden plata o les venden cosas (…) Ese no es mi número celular. Vuelvo a comunicar esto: la gente cercana que tenía mi número de celular… ojo que ya no es mío. No se dejen robar”, dijo la cantante publicando a su vez el emoji de una rata haciendo alusión a quienes están robando en su nombre.

Aunque la mujer no brindo muchos detalles de lo que estaba sucediendo, por medio de una historia compartida en su cuenta personal de Instagram la cantante escribió: “Información importante. Recuerden que el 3166727778 no es mi número de celular”. Se cree que desde esa línea telefónica es que se están comunicando para estafar a la gente haciéndose pasar por la artista.