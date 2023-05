“Se le vio todo”: el sensual video de Paola Jara que dejó suspirando a Jessi Uribe y a sus fans

Una vez más, la cantante de música popular Paola Jara, esposa del también artista del despecho Jessi Uribe, con quien contrajo matrimonio en mayo del año pasado, se tomó el poder en las redes sociales, luego de que apareció luciendo un sugestivo traje con el que “se le vio todo”, según varios internautas.

Como es común en la intérprete de Salud por él, en diferentes ocasiones ocupa la portada de los portales de chismes y entretenimiento por su característica forma de vestir, pues ella misma aparece con outfits que generan todo tipo de reacciones y comentarios en los escenarios digitales.

Junto a ello, en los mismos comentarios, suele llamar la atención los puntos de vista que comparte su esposo.

Por lo tanto, la pareja de artistas colombianos suele ser de las más aplaudidas, según el contenido que se pueda observar en las redes.

Paola Jara y Jessi Uribe derrochando una vez más amor en redes. - Foto: Instagram: @jessiuribe3

Entonces, no hay duda de que Paola Jara es una de las fieles representantes femeninas de la música popular en el país, y sus más de seis millones de seguidores acumulados en Instagram lo confirman.

Aparte del talento de la antioqueña, también suele ser alagada por su aspecto físico, ya que tiene una figura que más de un usuario desearía tener.

Del otro lado de la balanza, como es común en los rostros de la farándula nacional, también abundan los haters, quienes, ante cualquier aparición de la celebridad, la juzgan.

Sea cual sea el caso, lo cierto es que Jara suele ser el tema de conversación cada vez que pisa un escenario para dar un concierto, pues sus looks dejan perplejos a las personas que la ven, ya sea en vivo y en directo o mediante las redes sociales.

Por ejemplo, semanas atrás, se robó todas las miradas al lucir un ajustado traje rojo, con el que dejó ver sus caderas.

Ahora, entre lo más actual, la cantante mostró mucho más con un traje de dos piezas color naranja que se puso, mientras efectuó una visita al lugar de trabajo de su diseñador de moda.

Es una de las artistas colombianas más seguidas en redes sociales. - Foto: Instagram: @paolajarapj

“Me dio por medirme este vestido”

Grabándose frente a un espejo, Jara desfiló como toda una modelo y mostró el vestido por el que se convirtió en un personaje tendencia; un traje de dos piezas en el que todo su abdomen y parte de la pierna derecha quedó al aire libre, visible para cualquier internauta.

Pese a que para uno que otro internauta “se le vio todo” y también, al parecer, “no uso ropa interior”, según los perfiles de farándula en redes, los halagos en la caja de comentarios del video predominaron.

De acuerdo con la intérprete de Murió el amor, tan solo se hizo una prueba del traje para que lo modificaran y ahí sí, posiblemente, se podrá ver a la cantante luciéndolo en uno de sus shows artísticos.

“Yo visitando a mi diseñador hoy y me dio por medirme este vestido. 😜 Tranquilos! Solo me lo medí y me le va a hacer unos cambios, luego se los muestro cómo queda”, escribió la cantante antioqueña en Instagram.

Este es el vestido con el que la artista recibió halagos, en especial por su tonificada figura corporal. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Enseguida, la gran mayoría de los seguidores de la artista no dudaron en recalcar su belleza. Entre los puntos de vista más relevantes, se pueden leer los siguientes:

“Bonita tú, bonita ella y bonitas todas, que no exista la envidia. Vamos que sí podemos, arriba mi gente”; “Cambios de qué? Quédate a vivir en ese vestido 🙌 hermosa”; “Pues cómo está te queda hermoso! Ahora con los cambios, seguro será un espectáculo”; “Qué cuerpo tan bonito. Todo le queda bien”, se observa en el perfil oficial de Instagram de Paola Jara.

Por su parte, Jessi Uribe tampoco se quedó atrás, el bumangués comentó: “Qué rico país”, junto a emoticones de caras chorreando la baba.

A continuación, el video con el que Jara derrochó sensualidad por montones: